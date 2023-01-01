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У кого и на сколько вырастут пенсии с 1 января 2023 года?

Индексация, которая происходит каждый год, коснётся не всех

01 января 2023, 17:04, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

С 1 января, как это и происходит каждый год, у россиян вырастут пенсии. Власти уже давно согласовали, на сколько увеличат ежемесячные выплаты с началом 2023 года. Впрочем, повышение ждёт не всех. В России есть несколько видов пенсий, которые индексируются в разное время.

Рассказываем, кому и на сколько увеличат пенсию с 1 января 2023 года.

Когда в России будет индексация пенсий?

1 января 2023 года. С этого дня некоторых получателей пенсии в России ждёт прибавка.

Ничего нового здесь нет: индексацию пенсий всегда проводят в начале года.

Кому повысят пенсии с 1 января 2023 года?

Неработающим пенсионерам. Речь идёт о страховых пенсиях, выплату которых назначают по достижении определенного возраста.

Насколько вырастут пенсии у неработающих пенсионеров?

На 4,8%. Об этом еще в ноябре сообщил глава Минтруда РФ, когда выступал на «парламентском диалоге» в Совете Федерации.

«Индексация (с 1 января) составит 4,8%», — цитировал министра «Интерфакс».

Каким будет средний размер пенсии по старости в 2023 году?

По данным «Известий», после индексации средний размер пенсии в России составит 21 862 рубля.

Когда повысят пенсии всем остальным?

С 1 февраля 2023 года прибавку получат льготники: правительство повысит размер единовременных денежных выплат, а также стоимость набора соцуслуг.

С 1 апреля 2023 года власти пересчитают выплаты в рамках социального и государственного обеспечения, в том числе надбавки военным пенсионерам.

С 1 августа проиндексируют выплаты работающим пенсионерам. Впрочем, ненамного: размер выплаты будут определять на основе пенсионных коэффициентов за предшествующий год.

Комментарии 13

  • Красота!!! Инфляция (официальная по данным ЦБ РФ, реальная еще выше) - 12%, а пенсии проиндексируют аж на 4,8%!!!!!!!!!!! Вот заживут пенсионеры - уже выбирают, что посмотреть в Паттайе за неделю!)))
    28 декабря, Гость   Ответить
  • На 4,8%. Об этом еще в ноябре сообщил глава Минтруда РФ, когда выступал на «парламентском диалоге» в Совете Федерации. Как от сердца с кровью оторвал.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • 21 862 рубля.! у нас на Алтае такую пенсию получают только кому за 80 и то,если пенсия была хорошая при СССР, В основном у нас пенсионеров 12-15 тыс
    28 декабря, Гость   Ответить
  • С 1 августа проиндексируют выплаты работающим пенсионерам. Впрочем, ненамного: размер выплаты будут определять на основе пенсионных коэффициентов за предшествующий год. .. А балл равен установленному в год выхода на пенсию. Не индексируется.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, Вы не понимаете. Это рост отрицательный.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Взносы на капремонт на 46% Коммуналка на 15% За декабрь квитанции вообще колоссальные. Зато в Европе газ дорогой, правда и у нас тоже, но всё же.
    01 января, Гость   Ответить
  • Средняя пенсия почти 22 тысячи уже, это ведь почти триста долларов. Правда и эти деньги видят очень не многие.
    01 января, Гость   Ответить
  • Так даже на 1000руб. не повысилась
    01 января, Гость   Ответить
  • От мизерной пенсии надбавка в 4,8 это копейки, пенсия догоняет коммуналку, скоро сравняются.
    01 января, Гость   Ответить
  • У нас не только выборы иллюзорные у нас и пенсия иллюзорная, она вроде есть но прожить на нее нельзя, поэтому работаем на пенсии и рано мрем.
    01 января, Гость   Ответить
  • спасибо, что пенсионеры иноагентами не признаны
    01 января, Гость   Ответить
  • Гость, а с чего? Если "индексация" всего лишь на 4,8%
    01 января, Гость   Ответить
  • после индексации средний размер пенсии в России составит 21 862 рубля. ------------------- Дать такую пенсию президенту, может быть задумался о бренности такого существования, а многие ниже этой суммы мучаются в стране, где 40 мировых ископаемых.
    01 января, Гость   Ответить
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