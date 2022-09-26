Какие новые регионы могут войти в состав России по итогам референдумов?

В народных республиках и областях, которые раньше были частью Украины, продолжаются референдумы о вхождении этих территорий в состав Российской Федерации. Решение провести голосование приняли местные власти. Процедуры народного волеизъявления начались 23 сентября, а завершатся 27 сентября. Те территории, где большинство местных жителей проголосует «за», вскоре могут стать частью России.

О том, какие новые регионы могут появиться в РФ по итогам референдумов и когда это может произойти, — в материале amic.ru.

Сколько новых регионов может появиться в России по итогам референдумов?

Четыре. Местные власти двух народных республик и двух областей решили провести референдумы. А главы этих территорий обратились к России с просьбой как можно быстрее принять их в состав, если местные жители проголосуют положительно.

Что это за регионы?

Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, а также Запорожская и Херсонская области.

Какие названия получат новые регионы?

Судя по всему, ЛНР и ДНР сохранят свои названия, даже когда станут частью России. По крайней мере, лидер Донецкой Народной Республики Денис Пушилин уже заявил, что наименование останется прежним.

Запорожская и Херсонская области, похоже, тоже сохранят свои названия. Об этом уже сообщили местные власти.

«Херсонская область после вхождения в качестве субъекта в состав Российской Федерации намерена сохранить своё нынешнее название», — заявил глава ВГА региона Владимир Сальдо.

С Запорожьем не всё так однозначно. Многие российские СМИ ранее сообщили, что регион может получить название Запорожский край. Но затем председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов тоже рассказал, что название сохранится: чтобы не возникало путаницы.

«Мы планируем сохранить нынешнее название Запорожская область», — пояснил он журналистам.

Поэтому, если верить главам республик и областей, все они могут войти в состав России под своими действующими названиями.

Известно ли, как голосуют местные жители в ходе референдумов?

В ДНР, ЛНР и Запорожье референдумы уже можно считать состоявшимися: явка там превысила 50%. В Херсонской области явка за три дня составила 48,91%: есть все основания полагать, что его тоже вскоре признают состоявшимся.

Официальной информации о том, как голосуют жители, пока нет. Но в Запорожье в первый день голосования 93% жителей поддержало вступление области в состав РФ, сообщил Крымский республиканский институт политических и социологических исследований.

Кроме того, своё исследование проводили специалисты российской компании ИНСОМАР. Согласно данным, присоединение к РФ в ЛНР поддерживают 97% жителей, в ДНР — 94%, 84% — в Запорожье и 83% — в Херсонской области.

В любом случае стоит дождаться официальных итогов. Референдумы завершатся 27 сентября, а уже 28 числа можно ждать первых результатов.

Когда новые регионы могут принять в состав РФ?

Ожидается, что это может произойти в кратчайшие сроки. «МК» с ссылкой на источник в Госдуме сообщил, что новые территории могут принять в состав РФ уже 30 сентября.