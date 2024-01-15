Вратарь "Динамо" рассказал, почему в Америке лучше, чем на Алтае
По его мнению, в регионе стоит работать над сервисом
15 января 2024, 22:54, ИА Амител
Вратарь "Динамо" Игорь Лещук сравнил уровень туризма России и США. Как сообщает Sport24, он отметил, что уровень инфраструктуры на Алтае и Камчатке не сравнится с американским.
Лещук рассказал, что не бывал на Алтае, Камчатке или Байкале, хоть и много смотрел их снимки в Сети. Однако, по его мнению, там нет достаточного уровня сервиса, в том числе "нормальных гостиниц".
"Если говорить про Алтай, то в Америке лучше развиты национальные парки. Там все для любого туриста: хоть на машине, хоть пешком. Когда летал в США летом, поднимался на водопад. На каждом уровне высоты там были туалеты, которые убираются", – сказал футболист.
По мнению Лещука, это "тот минимум, который должен быть", и если бы он был, то больше бы людей летало на Алтай.
23:40:10 15-01-2024
Лучше б муниципальную баню сделали на Черемушках или недалеко, чем эти никому не нужные в Горном туалеты. Была раньше на пересечении С-З и Ленина, народу было постоянно полно, парились в основном возрастные, но её так тихо и мирно прикрыли. Густонаселенный район и теперь ни одной нормальной бани рядом нет.
06:56:44 16-01-2024
Гость (23:40:10 15-01-2024) Лучше б муниципальную баню сделали на Черемушках или недалек... Вы со своей баней идите в баню. Сейчас полно бань, хороших и разных, на любой кошелек. Есть Павловские, есть Центральные, есть Гонбинские. Но вам обязательно надо, чтобы у вас во дворе поставили персонально Вам баню.
10:02:34 16-01-2024
Гость (06:56:44 16-01-2024) Вы со своей баней идите в баню. Сейчас полно бань, хороших и... В курсе, что и на Горе есть бани. Но не нужно было закрывать то, что стояло, хорошо работало и было в шаговой доступности для жителей жд района. А на павловский тракт сами едьте париться.
00:15:43 16-01-2024
Туалеты с туристического сбора купят. Это ж-ж-ж не с проста...
00:18:25 16-01-2024
Не читал, но осуждаю...
00:20:45 16-01-2024
Летало бы на Алтай из-за туалетов?
06:57:58 16-01-2024
А недалекий этот Лещук. На Алтае не был, но чувствует нехватку гостиниц. Тебя в Резорт заведи - ты там обсикаешься от крутизны.
10:38:17 16-01-2024
Гость (06:57:58 16-01-2024) А недалекий этот Лещук. На Алтае не был, но чувствует нехват... Нет там никакой крутизны, приходилось бывать, с москвичами несколько дней там жили. Так себе. Но цена - да, как на ВИП-курорте
12:43:11 16-01-2024
Гость (06:57:58 16-01-2024) А недалекий этот Лещук. На Алтае не был, но чувствует нехват... Побывайте сначала в других местах, а только потом и оценивайте свой Резорт (шарашка)
06:58:03 16-01-2024
Ну и пусть катится в свою америку.
08:01:35 16-01-2024
Этому футболисту в плюс,что при подъёме по американскому водопаду ему не дали обоср@ться туалеты,которые убираются.
08:28:18 16-01-2024
Я думал ,что вратарь из Барнаульского "Динамо"юНа кой нам его мнение,тем более, что он не бывал на Алтае. Надо ж сравнивать, то, что видел, чувствовал лично.
09:22:36 16-01-2024
Не место на Алтае таким засранцам.
00:00:18 17-01-2024
Гость (09:22:36 16-01-2024) Не место на Алтае таким засранцам. ... Пусть в Америке срет
09:34:11 16-01-2024
чел прав, тур инфраструктра в зачаточном состоянии. Ни одной экотропы в ГА нет, дикий туризм - варварское отношение к природе и тди тп
10:06:55 16-01-2024
Они как в футбол играют, так и писательской деятельностью занимаются. В целом, ничего из себя не представляют.
12:00:22 16-01-2024
А ведь раньше туризм с одной стороны,комфорт,удобство и роскошь с другой,воспринимались как противоположные понятия )
14:07:11 16-01-2024
Гость (12:00:22 16-01-2024) А ведь раньше туризм с одной стороны,комфорт,удобство и роск... Там есть и будут места, где только пешком (на лошадях, вертолетах) можно дойти. Этот вид туризма как был, так и останется.
12:14:50 16-01-2024
Недавно попалось видео, как семья в Америке поехала отдыхать на рождество в коттеджный посёлок. Они арендовали самый большой и дорогой домик. Родители - блогеры стали снимать внутреннее убранство. Начали с зоны кухни, заглянули в духовку – там стояли заплесневевшие гамбургеры. Так что с сервисом у них не очень. Не всегда убирают после предыдущих гостей.
12:23:36 16-01-2024
А зачем поднимать уровень сервиса на Алтае, если без всякого сервиса всё забито под завязку и по немалым ценам? Если бы клиентов не хватало, то тогда да, стремились бы сервис улучшать.
14:04:55 16-01-2024
Правильные вещи говорит. Отдых начитается с туалета. И не нужно стесняться, нужно брать (красть если хотите) все лучшие идеи, которые есть в мире, перенимать все лучшее. Ничего зазорного в этом нет. Если сами пока не можем ничего дельного придумать, то не грех и по сторонам посмотреть, это все лучше, чем по кустам ходить по нужде.
08:45:47 17-01-2024
Ну можно на Алтае найти базу, где на каждом лестничном пролёте есть биотуалет, причём вывозят и меняют биотуалеты вертолётом каждые 3 часа
10:36:16 17-01-2024
Гость (23:40:10 15-01-2024) Лучше б муниципальную баню сделали на Черемушках или недалек... Бани, если в них есть потребность, можно и построить. И ещё не лишним было бы и современные общественные туалеты в городе открыть))