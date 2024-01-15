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Вратарь "Динамо" рассказал, почему в Америке лучше, чем на Алтае

По его мнению, в регионе стоит работать над сервисом

15 января 2024, 22:54, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Вратарь "Динамо" Игорь Лещук сравнил уровень туризма России и США. Как сообщает Sport24, он отметил, что уровень инфраструктуры на Алтае и Камчатке не сравнится с американским.

Лещук рассказал, что не бывал на Алтае, Камчатке или Байкале, хоть и много смотрел их снимки в Сети. Однако, по его мнению, там нет достаточного уровня сервиса, в том числе "нормальных гостиниц".

"Если говорить про Алтай, то в Америке лучше развиты национальные парки. Там все для любого туриста: хоть на машине, хоть пешком. Когда летал в США летом, поднимался на водопад. На каждом уровне высоты там были туалеты, которые убираются", – сказал футболист.

По мнению Лещука, это "тот минимум, который должен быть", и если бы он был, то больше бы людей летало на Алтай.

Алтайский край Туризм Республика Алтай

Комментарии 23

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Гость

23:40:10 15-01-2024

Лучше б муниципальную баню сделали на Черемушках или недалеко, чем эти никому не нужные в Горном туалеты. Была раньше на пересечении С-З и Ленина, народу было постоянно полно, парились в основном возрастные, но её так тихо и мирно прикрыли. Густонаселенный район и теперь ни одной нормальной бани рядом нет.

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Гость

06:56:44 16-01-2024

Гость (23:40:10 15-01-2024) Лучше б муниципальную баню сделали на Черемушках или недалек... Вы со своей баней идите в баню. Сейчас полно бань, хороших и разных, на любой кошелек. Есть Павловские, есть Центральные, есть Гонбинские. Но вам обязательно надо, чтобы у вас во дворе поставили персонально Вам баню.

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Гость

10:02:34 16-01-2024

Гость (06:56:44 16-01-2024) Вы со своей баней идите в баню. Сейчас полно бань, хороших и... В курсе, что и на Горе есть бани. Но не нужно было закрывать то, что стояло, хорошо работало и было в шаговой доступности для жителей жд района. А на павловский тракт сами едьте париться.

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Олег

00:15:43 16-01-2024

Туалеты с туристического сбора купят. Это ж-ж-ж не с проста...

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Гость

00:18:25 16-01-2024

Не читал, но осуждаю...

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Гость

00:20:45 16-01-2024

Летало бы на Алтай из-за туалетов?

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Гость

06:57:58 16-01-2024

А недалекий этот Лещук. На Алтае не был, но чувствует нехватку гостиниц. Тебя в Резорт заведи - ты там обсикаешься от крутизны.

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Гость

10:38:17 16-01-2024

Гость (06:57:58 16-01-2024) А недалекий этот Лещук. На Алтае не был, но чувствует нехват... Нет там никакой крутизны, приходилось бывать, с москвичами несколько дней там жили. Так себе. Но цена - да, как на ВИП-курорте

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Гость

12:43:11 16-01-2024

Гость (06:57:58 16-01-2024) А недалекий этот Лещук. На Алтае не был, но чувствует нехват... Побывайте сначала в других местах, а только потом и оценивайте свой Резорт (шарашка)

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Гость

06:58:03 16-01-2024

Ну и пусть катится в свою америку.

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Гость

08:01:35 16-01-2024

Этому футболисту в плюс,что при подъёме по американскому водопаду ему не дали обоср@ться туалеты,которые убираются.

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Владимир В.

08:28:18 16-01-2024

Я думал ,что вратарь из Барнаульского "Динамо"юНа кой нам его мнение,тем более, что он не бывал на Алтае. Надо ж сравнивать, то, что видел, чувствовал лично.

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Гость

09:22:36 16-01-2024

Не место на Алтае таким засранцам.

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Гость

00:00:18 17-01-2024

Гость (09:22:36 16-01-2024) Не место на Алтае таким засранцам. ... Пусть в Америке срет

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По факту

09:34:11 16-01-2024

чел прав, тур инфраструктра в зачаточном состоянии. Ни одной экотропы в ГА нет, дикий туризм - варварское отношение к природе и тди тп

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Евгений

10:06:55 16-01-2024

Они как в футбол играют, так и писательской деятельностью занимаются. В целом, ничего из себя не представляют.

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Гость

12:00:22 16-01-2024

А ведь раньше туризм с одной стороны,комфорт,удобство и роскошь с другой,воспринимались как противоположные понятия )

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Гость

14:07:11 16-01-2024

Гость (12:00:22 16-01-2024) А ведь раньше туризм с одной стороны,комфорт,удобство и роск... Там есть и будут места, где только пешком (на лошадях, вертолетах) можно дойти. Этот вид туризма как был, так и останется.

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Гость

12:14:50 16-01-2024

Недавно попалось видео, как семья в Америке поехала отдыхать на рождество в коттеджный посёлок. Они арендовали самый большой и дорогой домик. Родители - блогеры стали снимать внутреннее убранство. Начали с зоны кухни, заглянули в духовку – там стояли заплесневевшие гамбургеры. Так что с сервисом у них не очень. Не всегда убирают после предыдущих гостей.

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Гость

12:23:36 16-01-2024

А зачем поднимать уровень сервиса на Алтае, если без всякого сервиса всё забито под завязку и по немалым ценам? Если бы клиентов не хватало, то тогда да, стремились бы сервис улучшать.

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Гость

14:04:55 16-01-2024

Правильные вещи говорит. Отдых начитается с туалета. И не нужно стесняться, нужно брать (красть если хотите) все лучшие идеи, которые есть в мире, перенимать все лучшее. Ничего зазорного в этом нет. Если сами пока не можем ничего дельного придумать, то не грех и по сторонам посмотреть, это все лучше, чем по кустам ходить по нужде.

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Геннадий из Бийска

08:45:47 17-01-2024

Ну можно на Алтае найти базу, где на каждом лестничном пролёте есть биотуалет, причём вывозят и меняют биотуалеты вертолётом каждые 3 часа

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Гость

10:36:16 17-01-2024

Гость (23:40:10 15-01-2024) Лучше б муниципальную баню сделали на Черемушках или недалек... Бани, если в них есть потребность, можно и построить. И ещё не лишним было бы и современные общественные туалеты в городе открыть))

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