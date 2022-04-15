До +26 градусов. Синоптики дали прогноз погоды на выходные в Алтайском крае

В предстоящие выходные, 16 и 17 апреля, в Алтайском крае потеплеет до + 26 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ЦГМС.

Так, 16 апреля температура в регионе составит до +21...26 градусов. Местами по северо-западу ожидается от +15 до +20 градусов, а также небольшие дожди. Ветер юго-западный, 6-11 м/с, местами его порывы могут достигать 18 м/с.

В воскресенье, 17 апреля, в регионе станет холоднее. Температура воздуха составит +11...16 градусов, местами по юго-востоку значительно теплее — до +21 градуса. Ветер северо-западный, 4-9 м/с, местами порывы достигнут 16 м/с. Преимущественно без осадков.

В Барнауле в субботу воздух прогреется до +21...23 градусов. Ветер юго западный, 6-11 м/с, без осадков. В воскресенье в краевой столице также похолодает — от +12 до +14 градусов, ветер северо-западный, 4-9 м/с. Без осадков.

Новости

Погода В Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности

Напомним, что ранее в Алтайском крае с 15 по 18 апреля объявили штормовое предупреждение. В западных районах местами ожидается высокая пожароопасность (4 класс горимости).