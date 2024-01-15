Юрист рассказал, кому могут отказать в выплате страховой пенсии
Специалист отметил, что документы на выплаты нужно подавать вовремя
15 января 2024, 08:05, ИА Амител
Фото: pxhere. com
Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал о том, в каких случаях человеку могут отказать в выплате пенсии. Его слова передает агентство "Прайм".
Эксперт посоветовал обращаться в Соцфонд за оформлением выплат вовремя. Сделать это можно, если до их назначения осталось два года или менее. В среднем специалистам фонда требуется около месяца на подготовку всех документов.
Отказать в выплатах могут тем, у кого не хватает стажа или баллов. Исключение – социальная пенсия, право на которую имеют граждане без стажа.
Назначают такую пенсию женщинам с 65 лет и мужчинам с 70-ти.
08:35:30 15-01-2024
На подготовку всех документов требуется один месяц,но подавать их надо за два года вперед.Бумаге надо отлежаться,работники соцфонда должны это дело как следует обкурить...
09:20:54 15-01-2024
Гость (08:35:30 15-01-2024) На подготовку всех документов требуется один месяц,но подава... Читай внимательнее, школяр
11:37:57 15-01-2024
Гость (09:20:54 15-01-2024) Читай внимательнее, школяр... Основная причина - там всё прозрачно..
12:35:16 15-01-2024
В личном кабинете на "Госуслугах" или в СФР имеются электронные сведения о состоянии лицевого счёта застрахованного лица (по № СНИЛС) Документы о недостающих сведениях принимают в СФР в любом возрасте. Заявление на оформление пенсии можно подать с личного кабинета или на приёме в СФР, но не раньше чем за месяц. После подачи заявления через интернет, в течении месяца посетить СФР для удостоверения личности и сверки документов. Затем, в личный кабинет или в почтовый ящик, придёт сообщение или бумажное письмо о назначении или отказе в пенсии.
16:43:15 15-01-2024
Гость (12:35:16 15-01-2024) В личном кабинете на "Госуслугах" или в СФР имеются электро... так за 2 года или за месяц???
12:57:18 15-01-2024
- "Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал сделать это можно, если до их назначения осталось два года или менее. В среднем специалистам фонда требуется около месяца на подготовку всех документов." ------------- Врет господин юрист. Мне пенсию сделали после подачи документов за неделю. При том, что в трудовой было шестьдесят три записи. Так как в лихие девяностые, когда руководитель предприятия, вкусив дух чубайсятины - скурвиволся, прекращал платить, приходилось быстро, быстро уходить туда, где у руководства (не частники) были остатки совести и так много раз. Зарплата была в эквиваленте 2500 - 3500 долларов. Сейчас такую зарплату там не платят, только если от нищеты на СВО 2000 долларов, но там , или грудь в крестах, или голова в кустах.
14:43:21 15-01-2024
Гость (12:57:18 15-01-2024) - "Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал сделать ... Не было в 90-е зарплат в 2500 - 3500 долларов, квартиры столько стоили.
15:07:20 15-01-2024
Гость (14:43:21 15-01-2024) Не было в 90-е зарплат в 2500 - 3500 долларов, квартиры стол... В Барнауле может не были, а у Полярного круга были, но таких фирм, можно было по пальцах пересчитать. Вот пришлось у них поработать. И квартиру четырех комнатную купил за сорок миллионов тогдашних рублей.
19:54:22 15-01-2024
Я в подобной теме в прошлый раз писал что социальная пенсия будет назначена только в 70лет а последующие комментаторы писали что это бред.
23:21:58 15-01-2024
Социальная пенсия должна быть только для граждан, которые не могли работать. а лодыри бездельники и "труженики", не платившие налоги, должны "плясать", как стрекоза.