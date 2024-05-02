Юрист рассказала, кто получит выплаты ко Дню Победы
В России меры предусмотрены как на федеральном уровне, так и на региональном
02 мая 2024, 19:13, ИА Амител
Георгиевская лента / Фото: pxhere.com
Ежегодные выплаты в мае, приуроченные ко Дню Победы, получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны. Как сообщает "Федпресс", об этом заявила юрист Анастасия Елисеева.
По ее словам, на федеральном уровне все участники и инвалиды ВОВ ежегодно получают выплаты ко Дню Победы. Размер единовременной выплаты составляет 10 тысяч рублей. Для получения денег ветеран должен иметь гражданство России, а также жить на ее территориях либо в странах Балтии.
Региональные выплаты назначают власти субъектов. Они же регулируют их размер, равно как и иные меры поддержки ветеранов.
12:29:45 03-05-2024
Для получения денег ветеран должен иметь гражданство России, а также жить на ее территориях либо в странах Балтии.
Вон оно как. А причем здесь страны Балтии приспешники НАТО. Это вражеские государства которые всячески пытаются навредить России. Почему живущие в Беларуси или Казахстане (дружественных государствах) ограничены в этих правах, а прибалты нет?