Зеленский заявил о готовности Украины к контрнаступлению

Но оно может пойти по-разному

03 июня 2023, 19:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Вооружённые силы Украины готовы к контрнаступлению, заявил президент Владимир Зеленский в интервью WSJ.

По его словам, он не знает, сколько времени займёт эта операция, так как она "может сложиться по-разному".

Глава государства также сказал, что Киев хотел бы получить больше западных вооружений для контрнаступления, так как не может ждать его "месяцами", пишет РИА Новости.