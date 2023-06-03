Зеленский заявил о готовности Украины к контрнаступлению
Но оно может пойти по-разному
03 июня 2023, 19:50, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Вооружённые силы Украины готовы к контрнаступлению, заявил президент Владимир Зеленский в интервью WSJ.
По его словам, он не знает, сколько времени займёт эта операция, так как она "может сложиться по-разному".
Глава государства также сказал, что Киев хотел бы получить больше западных вооружений для контрнаступления, так как не может ждать его "месяцами", пишет РИА Новости.
10:37:05 04-06-2023
Но оно может пойти по-разному.... А у этого Владимира несколько планов, в отличии от другого Владимира?