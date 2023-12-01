Жителей Алтайского края предупредили о мокром снеге и сильном ветре

В МЧС предупреждают, что из-за непогоды возможны происшествия

01 декабря 2023, 15:48, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Непогода обрушится на Алтайский край в ближайшие дни, предупредили в МЧС региона.

"Днем 3 декабря и сутки 4 декабря ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, местами порывы 25-30 м/с, осадки в виде дождя, мокрого снега, переходящие в снег, местами сильные, гололедные явления, 4 декабря местами метели, похолодание. На дорогах сильная гололедица", – рассказали в ведомстве.

Самые сильные порывы ветра при этом прогнозируются в Бийском, Краснощековском, Петропавловском, Целинном, Усть-Пристанском, Усть-Калманском и Рубцовском районах, а также в городе Рубцовске.

"В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями возможно возникновение происшествий, обусловленных обрывами линий электропередачи и авариями на трансформаторных подстанциях, падением деревьев и обрушением слабозакрепленных конструкций, увеличением количества ДТП", – подчеркнули в МЧС.

Ранее в ведомстве рассказали, как вести себя при сильной гололедице. Рекомендации касаются пешеходов и водителей.