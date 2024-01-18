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Жительница Бийска украла с кредитной карты знакомого 360 тысяч рублей

Правоохранители возбудили уголовное дело

18 января 2024, 19:33, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

48-летний барнаулец пригласил в гости жительницу Бийска, которая впоследствии украла его кредитку. Об этом сообщили в МВД Алтайского края.

Мужчина оплатил бийчанке билет до Барнаула и при встрече они отправились на съемную квартиру пить спиртное. Наутро, когда горожанин проснулся, то не обнаружил ни приятельницы, ни кредитной карты – с нее пропало 360 тысяч рублей.

Потерпевший обратился в полицию, после чего 35-летнюю подозреваемую задержали. Однако деньги к этому моменту она уже успела потратить, но пообещала все возместить.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже с банковского счета. Женщине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Барнаул Происшествия

Комментарии 2

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Старожил

23:07:19 18-01-2024

Как можно было набраться!!! С кредитной карты не так-то просто снять такую сумму не имеющему доступ. Мало вам мужикам по ушам ездят. Надо же гулять на кредитку!!!

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Гость

23:08:27 18-01-2024

Выписал из другого города ))) В Барнауле такой не нашел)))

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