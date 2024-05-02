Суд арестовал жителя алтайского села, напавшего на соседку с ножом

Его обвиняют в покушении на убийство

02 мая 2024, 20:36, ИА Амител

Кадр из видео с нападением / Фото: "В курсе 22"

Следователи предъявили обвинение жителю Табунского района в покушении на убийство женщины. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю, 19-летний молодой человек в ночь с 29 на 30 апреля напал на соседку на ее приусадебном участке.

По версии следствия, хозяйка услышала шум и вышла на улицу, после чего сосед напал на нее с ножом и нанес не менее четырех ударов. Потерпевшую доставили в медицинское учреждение. Видео конфликта попало на камеру.

По ходатайству следователей в отношении обвиняемого избрана мера в виде заключения под стражу. Следствие продолжается. Прокуратура поддержала ходатайство об аресте и контролирует ход уголовного дела.

Инцидент произошел в селе Табуны. По словам местных жителей, молодой человек проходил психиатрическое лечение и в тот вечер заходил к нескольким женщинам, у которых в доме не было мужчин.