ЖК, офисник и ТЦ. Проекты каких зданий рассмотрит барнаульский градсовет

От решения комиссии зависит дальнейшая судьба объектов

24 апреля 2024, 10:15, ИА Амител

Проект ЖК на ул. Сизова, 20, в Барнауле / Фото: Бюро "Салют"

25 апреля в Барнауле состоится очередное заседание градостроительного совета. Комиссия рассмотрит три проекта: два здания покажут экспертам впервые, а эскизы многоквартирного дома на ул. Сизова, 20, – уже в третий раз. Впервые ЖК презентовали на градсовете осенью 2023 года, повторно – в конце марта 2024-го.

Дом рассчитан на 238 квартир. Первые этажи здания займут помещения общественного назначения, в том числе соседский центр, который предназначен для отдыха жителей.

Одна из главных особенностей здания: безрамные стеклянные перегородки на балконах. Они могут складываться как гармошка, и жильцы квартир сами решают, когда закрывать или открывать окна.

Под двором предусмотрен паркинг на 59 машино-мест, еще 32 парковки расположатся по периметру дома.

Несмотря на то, что на заседании в марте архитекторы представили проект с доработками (учитывая все замечания первого градсовета), комиссия эскизы не приняла. Так, авторам рекомендовали добавить еще один уровень в подземном паркинге, чтобы обеспечить как можно больше квартир машино-местами.

На ул. Партизанской, 123 (пересечение с пр. Красноармейским) запланировано строительство административного здания. По данным публичной кадастровой карты, участок маленький: всего 3,7 сотки. Земля подходит под "многофункциональные деловые и обслуживающие здания; бытовое обслуживание, общественное питание, объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры/комплексы)".

Территория граничит с участком на пр. Красноармейском, 34, где находятся руины двухэтажного деревянного дома. Пожар, почти уничтоживший здание, произошел еще летом 2016 года.

Однако демонтировать его не стали, а обугленные руины многоквартирника завесили баннером. Осенью 2023 года мэрия на торгах нашла подрядчика для сноса дома. По условиям контракта работы должны завершить до 30 июня 2024 года.

Участок на ул. Партизанской, 123 / Фото: "Яндекс.Карты"

На ул. Власихинской, 160б (недалеко от "Ленты") запроектировали торгово-офисный центр. Участок под будущий объект (его площадь 1,7 га) сейчас пустует. По соседству расположены гараж-долгострой (ул. Власихинская, 156а), который начали возводить еще в 2009 году, но затем забросили, административные здания, гаражные кооперативы, торгово-офисные центры. Заказчиком нового объекта выступает компания "Мегион" предпринимателя Александра Сычева.