ЖК с соседским центром и французскими балконами построят недалеко от ТРЦ "Арена"

Квартал с широкими возможностями и функциональными планировками квартир особенно понравится современным барнаульцам

26 декабря 2023, 07:50, ИА Амител erid: LjN8KPC2v

Проект ЖК "Широта" / Фото: предоставлено застройщиком

Скоро в Барнауле появится своя "Широта". Это новый жилой комплекс, состоящий из двух 10-этажных домов и единого двора. Девелопер уже получил разрешение на строительство и начал подготовительные работы на площадке в Индустриальном районе. Почему квартал получил такое название и какие "фишки" в этом проекте застройщик подготовил для барнаульцев – в материале amic.ru.

Архитектура будущего

Многоэтажки построят на ул. Просторной, 390, в микрорайоне, которому уже сейчас обещают статус второго центра города. Рядом – торгово-развлекательные, административные, спортивные центры, удобная транспортная развязка. При этом ЖК будет удачно расположен в некотором удалении от Павловского тракта, поэтому автомобильный шум от интенсивного движения не будет беспокоить его жителей.

В микрорайоне построят две школы по 1100 мест и пять детсадов по 330 мест. Одна из школ, садик и поликлиника – в непосредственной близости от ЖК.

Вопрос с парковками решат девять многоуровневых гаражей-стоянок, один из них построят по соседству с ЖК.

Дома в ЖК "Широта" возведут из кирпича, произведенного на заводе "Стройберг". Качество этого материала давно оценили и другие компании-застройщики. Большинство кирпичных домов в Барнауле построено из продукции этого завода.

Фасады будут выполнены в природных натуральных цветах: сером, бежевом, коричневом. Для сохранения эстетики внешнего оформления дома в проекте предусмотрены корзины для кондиционеров. Архитектурные особенности ЖК "Широта" – наличие французских балконов, расширенные оконные проемы, балконы с угловым остеклением и лоджии с преобладающим количеством стекла. Все это не только придаст стильный внешний вид домам, но и обеспечит много света и воздуха в квартирах. Специальное архитектурное стекло защитит от палящего солнца и при этом пропустит больше света в пасмурный день.

Проект ЖК "Широта" / Фото: предоставлено застройщиком

Важно, что дома расположены перпендикулярно друг другу – так исключается контакт "окна в окна", а жители могут наблюдать не стены соседних зданий, а двор и городские пейзажи.

Застройщик позаботился и о количестве света в вечернее время. Подсветка украсит фасады домов и сделает двор уютным и безопасным.

На первом этаже одного из домов расположат коммерческие помещения (для кафе, продовольственного магазина и т.п.) и помещения для управляющей компании ЖК.

Планировки для всех и каждого

В двух домах застройщик предусмотрел 454 квартиры (от студии до четырехкомнатных) площадью от 22 до 78 квадратных метров. Широта выбора – еще одно отличие нового жилого комплекса. Всего в нем предусмотрено 66 планировочных решений. По словам застройщика, они разработаны на основе качественного и глубокого анализа потребностей барнаульцев.

При этом все квартиры в ЖК "Широта" – с умными планировками. "Грязные" зоны отсечены, в жилом пространстве нет бесполезных площадей, в некоторых квартирах предусмотрены постирочные и мастер-спальни. И в большинстве будут гардеробные – умная организация системы хранения позволит освободить жилое пространство. На верхних этажах запроектированы квартиры-хайфлеты: высота потолков в помещениях составляет три метра. Кроме того, в жилом комплексе будет предусмотрено 230 кладовых.

Учтено все, даже беспрепятственное открывание дверей. А горизонтальная разводка системы отопления и водоснабжения скроет все лишнее, не занимая жилое пространство.

Такие решения – результат огромной работы трех компаний: специализированный застройщик "СибКомИнвест", сеть офисов недвижимости “"Миэль" и проектный институт "Алтайгражданпроект". Чтобы создать действительно особенный жилой комплекс, партнеры привлекли крупного эксперта на рынке недвижимости – федеральное консалтинговое агентство GMK ("ДжиЭмКей"). GMK провело комплексное и глубокое исследование потребностей и интересов барнаульцев, выяснив, каким же они видят свой идеальный дом.

"На рынке сейчас много предложений квартир, но чаще всего дома разработаны с учетом возможностей застройщика. ЖК "Широта" спроектирован на основе проведенного исследования потребностей, ценностей барнаульцев, их требований к современным и качественным квартирам. Так и возникла "Широта" – широта предлагаемых планировок и умное проектирование квартир, возможности для организации досуга вне квартир", – прокомментировали в компании.

Проект ЖК "Широта" / Фото: предоставлено застройщиком

Застройщик предусмотрел несколько важных конструктивных решений, которые также сделают жизнь в домах еще более комфортной: два лифта в каждом подъезде (с дополнительной звукоизоляцией шахт), сквозные подъезды с безбарьерным доступом (зайти в них можно как с улицы, так и из двора), колясочные на первых этажах домов. Дома будут оснащены теплыми чердаками, которые улучшат вентиляцию квартир и общих зон.

Новая широта досуга

Двор ЖК будет отличаться простором и размахом: его площадь составляет 15,6 тыс. квадратных метров, что в два раза больше современных стандартов. Закрытое дворовое пространство "Широты" спроектировано не только для детей – его полноправными пользователями будут взрослые. Всю территорию планируется поделить на функциональные зоны: здесь появится место для отдыха, игр, занятий спортом (площадки для воркаута, мини-футбола, баскетбола, волейбола и йоги).

При обустройстве двора выполнят озеленение и многоуровневое освещение. Важно, что территория домов будет изолирована от автомобилей: открытый паркинг разместят за пределами основных функциональных зон.

Одна из главных "фишек" ЖК "Широта" – соседский центр. Это помещение площадью 41 "квадрат" для жителей домов с зонами для коворкинга и неформальных встреч, библиотекой и небольшой детской игровой зоной. Оно станет местом притяжения и еще одним способом организации досуга: работайте удаленно, встречайтесь с друзьями, проводите встречи с соседями, отмечайте праздники.

Проект ЖК "Широта" / Фото: предоставлено застройщиком

По мнению застройщика, детально продуманная концепция ЖК "Широта" позволит обеспечить максимальный комфорт его будущим жителям.

Сдача первого дома запланирована на четвертый квартал 2025 года, второго корпуса – на третий квартал 2026-го.

Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф: корпус 1, корпус 2. Застройщик – ООО СЗ "Сибкоминвест".

Официальный партнер продаж – сеть офисов недвижимости "Миэль"

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