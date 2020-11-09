"На замок" бизнес не закроют

Власти Алтайского края не планируют закрывать на "замок" предприятия и вводить более жесткие ограничительные меры, несмотря на рекордное число заразившихся. Об этом во время интервью рассказал губернатор Виктор Томенко.

"Мы не отдельная страна. Мы не можем закрыть границы. Самолеты продолжают летать. Весной стало понятно, что есть огромное количество связей между жителями Алтайского края и Новосибирской областью и уж тем более Республикой Алтай. Разделение этих потоков – болезненный процесс. Если говорить о карантине, то решение должно быть общенациональное. Поймите, что с пандемией борются не власти, а весь народ. Пока подавляющее большинство не проникнется идеей и не поймет, что все делается не для того, чтобы кому-то надеть намордник, поставить в стойло и всех взять на учет и чипировать, а чтобы преодолеть ситуацию до момента появления вакцины, мы будем подвергаться этим волнам", – объяснил глава региона.

Томенко надеется, что после массовой вакцинации население будет постепенно возвращаться к нормальной жизни. Но к третьей волне, если она придет весной 2021 года, в крае будут готовы.

О чем еще рассказал Виктор Томенко — читайте в материале amic.ru.