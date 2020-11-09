В Алтайском крае пока не планируют вводить более жесткие ограничения для бизнеса. В регионе открывают еще два ковидных госпиталя, а в ноябре поступит еще одна партия вакцины от COVID-19. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
Еще 231 человек заболел коронавирусной инфекцией в Алтайском крае. 80 из них — барнаульцы. Теперь в регионе 21 265 зараженных, среди них 1547 детей.
Коронавирусом переболели 17 834 жителей Алтайского края. За сутки из больниц выписали еще 172 человека. В госпиталях лежат 2533 пациента. Тяжелое течение болезни наблюдается у 641 заболевшего, из них 182 подключены к аппаратам ИВЛ.
За время пандемии в регионе скончались 884 человека с COVID-19 (+13 за последние сутки). Коронавирусная инфекция стала причиной смерти у 436 пациентов.
Власти Алтайского края не планируют закрывать на "замок" предприятия и вводить более жесткие ограничительные меры, несмотря на рекордное число заразившихся. Об этом во время интервью рассказал губернатор Виктор Томенко.
"Мы не отдельная страна. Мы не можем закрыть границы. Самолеты продолжают летать. Весной стало понятно, что есть огромное количество связей между жителями Алтайского края и Новосибирской областью и уж тем более Республикой Алтай. Разделение этих потоков – болезненный процесс. Если говорить о карантине, то решение должно быть общенациональное. Поймите, что с пандемией борются не власти, а весь народ. Пока подавляющее большинство не проникнется идеей и не поймет, что все делается не для того, чтобы кому-то надеть намордник, поставить в стойло и всех взять на учет и чипировать, а чтобы преодолеть ситуацию до момента появления вакцины, мы будем подвергаться этим волнам", – объяснил глава региона.
Томенко надеется, что после массовой вакцинации население будет постепенно возвращаться к нормальной жизни. Но к третьей волне, если она придет весной 2021 года, в крае будут готовы.
О чем еще рассказал Виктор Томенко — читайте в материале amic.ru.
В Бийске и Рубцовске начнут работать дополнительные ковидные госпитали. Запустить их планируют уже на этой неделе, рассказала замминистра здравоохранения Алтайского края Наталья Белоцкая.
Речь идет о госпитале в Рубцовске на базе 3-й городской больницы – на 120 коек, все они будут подключены к кислороду. Второй откроют в Бийске на территории основного корпуса 2-й городской больницы. Общий коечный фонд составит 245 единиц.
По данным оперштаба, всего Минздрав развернул в регионе 5574 койки, к кислороду подключены 2735 из них, а с ИВЛ – 503.
Школам предлагают на выбор четыре режима работы.
1. Зеленый уровень безопасности. Если болеют или сидят на самоизоляции менее 20% учащихся и учителей, то обучение проходить в очном режиме с соблюдением эпидтребований.
2. Желтый уровень. Если более 20% учителей на больничном или на самоизоляции, то школа или класс может перейти на удаленную или цикличную форму обучения (две недели учебы дома, две недели – в школе)
3. Оранжевый уровень. Если более 20% детей болеют или находятся на самоизоляции, школу или класс закрывают на карантин.
4. Красный уровень. Если более 30% педагогов на больничном или на самоизоляции, то школа может уйти на внеплановые каникулы.
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Еще одну партию вакцины для медработников должны поставить в Алтайский край до конца ноября, рассказала замглавы Минздрава Наталья Белоцкая.
"Принимать ее будут "Аптеки Алтая", а дальше на площадке городской поликлиники № 1 Барнаула будет проводиться вакцинация", – сказала Белоцкая.
По словам представителя ведомства, вакцинация добровольная, перед прививкой каждый медик будет сдавать тест на определение антител.
Из Москвы в Барнаул привезли несколько большегрузов с масками и костюмами, которые отправили медикам, работающим в ковидных госпиталях.
"Я выразил благодарность Сергею Семеновичу от лица всех жителей края. Кроме того, к нам дважды приезжал помощник министра здравоохранения, главный реаниматолог-анестезиолог, специалист из "Пироговки". Они дали свои рекомендации. Сейчас в больнице № 12 в Барнауле работает специализированная бригада анестезиологов из федерального центра кардиологии Красноярска. Они взяли на себя прямую нагрузку и занимаются улучшением работы ковидного госпиталя", – сообщил Виктор Томенко.
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