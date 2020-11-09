"Не могу обижаться на людей". Томенко о Попове, лекарствах и о том, как перенес COVID

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, несмотря на критику работы Минздрава, не планирует отправлять в отставку руководителя ведомства Дмитрия Попова. Глава региона уверен: ситуация с распространением коронавируса в крае находится под контролем властей. Очереди в поликлиниках уменьшились, а скорые стали приезжать вовремя. Однако трудностей еще много. Так, например, не решена проблема дефицита лекарств в аптеках. Об этом Виктор Томенко сообщил журналистам во время большой пресс-конференции, которая состоялась 6 ноября. Также губернатор рассказал о том, будут ли вводить новые ограничения для бизнеса, как он сам переболел COVID-19 и не устало ли краевое правительство работать в условиях постоянного стресса из-за пандемии. Подробнее об этом читайте в обзоре amic.ru.

О критике Минздрава и лично Дмитрия Попова в соцсетях

Глава региона лично следит за всеми сообщениями, которые приходят ему в Instagram. В них жители не только умоляют о помощи, но и призывают отправить в отставку руководителя регионального Минздрава Дмитрия Попова. Однако Виктор Томенко уверен, что все управленческие решения для борьбы с пандемией в Алтайском крае были приняты своевременно. Поэтому никаких кадровых перестановок в ближайшее время не будет.

"Кадровый вопрос все последние дни преследует меня. Люди советуют в соцсетях отправить министра здравоохранения Дмитрия Попова в Красноярск. Это говорит об эмоциональной напряженности в обществе. Министерство проделало огромную работу для улучшения ситуации. Поэтому кадровых перестановок не будет. В отставку никого отправлять не планирую", – отметил Виктор Томенко.

О робких чертах стабилизации ситуации с коронавирусом

Ситуация постепенно стабилизируется. Несмотря на благоприятную оценку губернатора, власти региона продолжают наращивать коечный фонд, а также проводят больше исследований. Для сравнения: еще два месяца назад делали около 600 тестов в день, а сейчас – 7500.

В начале осени, по наблюдению Томенко, ситуация стала хуже. Количество заразившихся в октябре выросло в два раза: с 10 тысяч до 21 тысячи человек. Усугубила обстановку вспышка ОРВИ. Респираторными вирусными инфекциями заболели в октябре около 100 тысяч человек, что на 70% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По мнению губернатора, за последнюю неделю вызовов скорой помощи тоже стало меньше в два раза: с 2500 в октябре в день до 1100 на начало ноября. Сейчас люди успевают дождаться неотложной помощи в течение суток после звонка. Кроме того, на данный момент уже 30 учреждений в крае переделали под ковидные госпитали. На сегодняшний день коечный фонд в них заполнен на 90%, поэтому необходимо открывать новые госпитали как можно быстрее.

"Регион сейчас переживает вторую волну вируса. Ее прохождение усугубилось резким подъемом заболевших ОРВИ и гриппом. По масштабу вторая волна превосходила возможности системы здравоохранения нашего края. Поэтому систему перестраивали прямо на ходу, чтобы справиться с этой ситуацией. Это непростое дело, потому что возможности алтайской медицины не безграничны. Мы приняли решение по ограничению плановой медицинской помощи. Это позволило притормозить распространение вируса в медицинских учреждениях, а также направить медперсонал на работу с больными коронавирусом. Пришлось спасать жизни людей. Уже есть робкие черты стабилизации ситуации, несмотря на то, что количество зараженных растет. Представьте, что в начале октября мы фиксировали 100 тысяч случаев ОРВИ в крае. Это огромная нагрузка на систему здравоохранения. Сейчас стало немного легче", – рассказал журналистам губернатор.

О нехватке лекарств в аптеках

Томенко успокоил, что в ковидных госпиталях запаса антибиотиков хватит минимум на полтора месяца. Кроме того, Алтайский край получил 80 миллионов рублей на закупку препаратов для лечения больных, которые после госпиталя будут восстанавливаться дома. А вот в коммерческих аптеках нужных лекарств сейчас не найти. По словам губернатора, сбыт противовирусных и сопутствующих препаратов увеличился в три-четыре раза. Однако насыщения рынка не происходит из-за ажиотажного спроса. Если лекарства и поступают в аптеку, то их раскупают за несколько часов. Многие жители региона пытаются достать антибиотики через знакомых.

"Ажиотаж колоссальный. Выставляешь в продажу партию лекарств – ее сметают. Выставляешь новую – ее тоже сметают, даже по удвоенной цене. Конечно, это все из-за нервной напряженности и паники у населения. Лекарства, пусть не с первого раза, можно найти в аптеках. Но ситуация все равно тяжелая. Мы находимся в диалоге с аптеками и федеральными властями. Могу сказать, что обстановка с лекарствами в Алтайском крае – не уникальная. Перебои с поставками произошли по всей стране. Мы стараемся исправить ситуацию. Я обратился в федеральное правительство, к полпреду в Сибирском федеральном округе, непосредственно в Минпромторг и Минздрав, осветив проблему и попросив о помощи насытить рынок. Я также вышел на руководителей и владельцев наших крупнейших дистрибьюторов. Кое-какие подвижки уже произошли", – отметил глава региона.

О нехватке медиков и помощи Москвы

С вирусом в Алтайском крае сейчас борются десятки тысяч человек, включая волонтеров. Но их ресурсы, пояснил Виктор Томенко, не безграничны. После отмены плановых приемов в поликлиниках удалось высвободить часть специалистов и направить их в ковидные госпитали. Также оказывают помощь пациентам около 1200 студентов, которые фактически в режиме "военного времени" учатся самостоятельно вести прием больных без присмотра опытных медиков.

Однако никакой катастрофы, уверен Томенко, нет, поэтому обращаться за помощью в федеральный центр краевые власти не планируют. Точечно она уже была оказана. В частности, мэром Москвы Сергеем Собяниным, предоставившим Алтайскому краю партию средств индивидуальной защиты (масок и костюмов) на сумму 1,3 миллиарда рублей, которые направили в ковидные госпитали.

"Еще до начала второй волны мы успели договориться с московским правительством, мэром Сергеем Собяниным, чтобы СИЗы, которые на тот момент в Москве казались излишними, отправили нам. Мы получили огромное количество средств индивидуальной защиты – на сумму более 1,3 миллиарда рублей. Мы за них ничего не платили. Но когда уезжала последняя наша фура, то после нее Москва уже не стала никому помогать. Нам повезло. Я выразил благодарность Сергею Семеновичу от лица всех жителей края. Кроме того, к нам дважды приезжал помощник министра здравоохранения, главный реаниматолог-анестезиолог, специалист из "Пироговки". Они дали свои рекомендации. Сейчас в больнице № 12 в Барнауле работает специализированная бригада анестезиологов из федерального центра кардиологии Красноярска. Они взяли на себя прямую нагрузку и занимаются улучшением работы ковидного госпиталя", – сообщил Виктор Томенко.

О ситуации с коронавирусом в селах

По словам губернатора, не все так плохо, как в Барнауле и Бийске. В селах сейчас нет такой большой нагрузки на скорые. Однако и до пандемии в поликлиниках не хватало врачей и медсестер. А сейчас тем более. Кроме того, на один район работает всего несколько аптек. Лекарств для лечения пневмонии и коронавируса там уже давно нет, а когда привезут новые партии – неизвестно. Губернатор сообщил, что власти держат ситуацию на контроле. Если пациент в селе заболеет, то на скорой его могут оперативно доставить в ближайший ковидный госпиталь.

"Без помощи люди не останутся", – успокоил глава региона.

О продлении каникул для школьников

По мнению краевых властей, нужна еще неделя, чтобы разорвать цепочки передачи вируса от детей, которые почти всегда болеют бессимптомно, до учителей и родителей. Поэтому оперштаб решил продлить каникулы.

"Сегодня болеющих ОРВИ среди школьников в три раза меньше, чем до ухода на каникулы. У нас даже на заседании оперштаба возникла дискуссия по поводу каникул. Я посчитал правильным отложить решение до следующего дня. Мы же знаем, что утро вечера мудренее. Две недели каникул дали возможность разорвать цепочки передачи заболевания, учителя тоже поправили свое здоровье. Эта неделя важна, чтобы закрепить положительные тенденции. Мы понимаем, что это плохо для образования, но мы на одну чашу весов должны положить жизни и здоровье людей, а на другую – сбои в системе образования школьников", – пояснил Томенко.

О возможности нового локдауна для бизнеса

Бизнесмены, которые весной понесли огромные убытки, по мнению Томенко, болезненно воспринимают любые разговоры о возможном новом локдауне. Сейчас власти Алтайского края не планируют закрывать на "замок" предприятия и вводить более жесткие ограничительные меры, несмотря на рекордное число заразившихся.

"Мы не отдельная страна. Мы не можем закрыть границы. Самолеты продолжают летать. Весной стало понятно, что есть огромное количество связей между жителями Алтайского края и Новосибирской областью и уж тем более Республикой Алтай. Разделение этих потоков – болезненный процесс. Если говорить о карантине, то решение должно быть общенациональное. Поймите, что с пандемией борются не власти, а весь народ. Это задача всей популяции. Пока подавляющее большинство не проникнется идеей и не поймет, что все делается не для того, чтобы кому-то надеть намордник, поставить в стойло и всех взять на учет и чипировать, а чтобы преодолеть ситуацию до момента появления вакцины, мы будем подвергаться этим волнам", – объяснил журналистам губернатор.

О подготовке к третьей волне

Томенко надеется, что после массовой вакцинации население будет постепенно возвращаться к нормальной жизни. Но к третьей волне, если она придет весной 2021 года, в крае будут готовы. Сейчас вирус, по мнению губернатора, уже изучен. Врачи знают, как лечить людей. А еще в марте медики не до конца понимали, как он передается, можно ли заболеть второй раз и так далее.

"Когда это все закончится, нужно будет возвращаться к нормальной жизни. Потребуется открыть театры, кинотеатры, дать возможность детям учиться и заниматься допобразованием. Представьте, какая сложная будет задача – вокруг все улучшается, а мы ждем третью волну и ничего не меняем. Вспомните август, когда с самого верхнего уровня власти была координация. Правительство страны должно держать вожжи. А мы – встроиться в систему и выполнять требования. Мы – часть единого организма, а значит, голова должна выдать четкие рекомендации", – уверен глава региона.

О работе краевого правительства во время пандемии

Сейчас все заседания проходят в дистанционном режиме по видеосвязи. На качестве работы правительства, уверен Томенко, это никак не отразилось. Есть психологическая напряженность, но расслабиться сейчас члены правительства не имеют права.

"Мы понимаем, что на нас лежит особая ответственность. Психологически чувствуется, что тяжело из-за того, что мы несем потери. Ведь все люди, которые умерли, это – потери. Мы должны сделать все, чтобы минимизировать их. Чтобы иметь возможность затем сказать и жителям края, и самим себе: "Все, что могли – мы сделали". В правительстве люди тоже болеют, но тем не менее стараемся отрабатывать все вопросы, которые поступают. С каждым днем их становится больше, а некоторые из них выражаются в крике о помощи", – пояснил Виктор Томенко.

О критике губернатора в соцсетях

"Любая критика или жалоба – это тоже источник обратной связи. Психологически с этим приходится справляться, но я губернатор Алтайского края и не могу обижаться на людей. Я такого права не имею. Даже думать о таком не могу. Тогда состояние неуверенности будет передаваться моим подчиненным, а затем уже и всем жителям Алтайского края. Все здоровые силы, не только в правительстве, должны заряжать уверенностью, спокойствием и компетентностью всех остальных", – ответил Виктор Томенко на вопрос, как он относится к критике его решений в борьбе с пандемией.

Об искусственном занижении статистики

Глава края уверен, что уровень латентной заболеваемости очень высок. Поэтому реально переболевших в разы больше, чем в статистике оперштаба. Как ранее говорил Томенко, только ОРВИ в октябре переболели 100 тысяч человек. А тесты делали далеко не всем, поэтому наверняка часть из этих переболевших перенесли именно COVID.

"Всем им тесты не сделали. Какая-то часть из них переносила болезнь нормально, а мы об этом и не узнали. Плюс есть бессимптомные вирусоносители, и они среди нас", – считает губернатор.

О том, как сам переболел коронавирусом

В сентябре губернатор сдал тест на COVID-19 и получил положительный результат, а уже через несколько дней его госпитализировали в больницу с двухсторонней пневмонией. Так тяжело, признался в конце пресс-конференции Виктор Томенко, еще не болел.

"Оказалось, что это достаточно неприятная штука. 11 дней я полежал в больнице. Моим коллегам пришлось бороться с пандемией самим. Поэтому, как только возникла первая возможность, хотя и нужно было еще пить таблетки, я 10 октября прибежал на работу. Состояние постоянной собранности приводит к тому, что ты становишься здоровее. Так что работаем. Сегодня (пятница, 6 ноября, – прим. ред.) вот в семь часов совещание с федеральным оперштабом. Поэтому домой приду только часов в одиннадцать ночи, не раньше", – завершил пресс-конференцию Виктор Томенко.

По состоянию на 9 ноября, количество заболевших коронавирусом в Алтайском крае составляет 20 799 человек. Общее число погибших достигло 856, из которых 423 скончались от коронавирусной инфекции, еще 431 – по иным причинам. На экспертизе находятся четыре случая.