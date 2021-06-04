Какая погода будет на выходных в Алтайском крае и где ожидаются заморозки и град?

Дожди с грозами и шквалистым ветром пройдут в ночь на 5 июня на всей территории Алтайского края. Порывы ветра будут достигать 25-28 метров в секунду, по этой причине объявлено штормовое предупреждение, сообщила amic.ru начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

Местами выпадет град. Днём в субботу осадки ожидаются в восточных районах. Температура воздуха с прохождением холодного фронта в ночь на 5 июня понизится до +3...+8 градусов. Днём столбики термометров будут колебаться от +13 до +18 градусов.

"В воскресенье установится ясная без осадков погода. Но из-за затока холода температура в ночные часы понизится до +2...+8 градусов. Местами в восточных районах ожидаются заморозки на почве до -1 градуса. Днём столбики термометров поднимутся до +21...+26 градусов", – рассказала синоптик.

Тепло вернётся в Алтайский край 7 июня. В ночь на понедельник на большей территории региона будет около +9...+14°С. Чуть прохладнее в предгорьях – не выше +4°С. Днём воздух прогреется до +25...+30 градусов.