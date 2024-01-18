В Барнауле передали под снос аварийную двухэтажку на улице Антона Петрова

Дом построили 65 лет назад

18 января 2024, 16:15, ИА Амител

Фото: barnaul.org

В Барнауле передали под снос дом № 105 по улице Антона Петрова, сообщили в мэрии.

Здание построили в 1959 году, в 2014-м признали аварийным, а впоследствии расселили.

Как подчеркнули в горадминистрации, этот дом стал первым в 2024 году, который передали под снос.

Ранее сообщили, что мэрия Барнаула заберет в собственность у горожан три земельных участка вместе с их квартирами.