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В Барнауле передали под снос аварийную двухэтажку на улице Антона Петрова

Дом построили 65 лет назад

18 января 2024, 16:15, ИА Амител

Фото: barnaul.org
Фото: barnaul.org

В Барнауле передали под снос дом № 105 по улице Антона Петрова, сообщили в мэрии.

Здание построили в 1959 году, в 2014-м признали аварийным, а впоследствии расселили.

Как подчеркнули в горадминистрации, этот дом стал первым в 2024 году, который передали под снос.

Ранее сообщили, что мэрия Барнаула заберет в собственность у горожан три земельных участка вместе с их квартирами.

Барнаул снос зданий

Комментарии 7

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Гость

17:58:29 18-01-2024

Вот так по русски, людей лишили собственности и никто не понёс наказание за стройку со всеми нарушениями, ловко застройщик избавился от дома при этом не заплатив не копейки, хотя он должен был оплатить новое жилье жильцам этого дома, хитро придумал, вырыл котлован впритык к дому, по сути снёс чужую собственность, а расходы переложил на государство.

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Гость

18:26:14 18-01-2024

Гость (17:58:29 18-01-2024) Вот так по русски, людей лишили собственности и никто не пон... Это же Россия, мать ее. Чем чиновник толще и уходит на верх пирамиды, то у него больше прав. В Европах за такие проделки, чиновников бы без трусов оставили.

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Гость

18:06:42 18-01-2024

Участки в центре под высотки, лихо людей из квартир выкинули

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Гость

19:09:07 18-01-2024

Гость (18:06:42 18-01-2024) Участки в центре под высотки, лихо людей из квартир выкинул... А. Петрова 105 это центр? Кого там выкинули если дом расселили после 2014?

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Гость

10:21:43 19-01-2024

Гость (19:09:07 18-01-2024) А. Петрова 105 это центр? Кого там выкинули если дом рассели... Он даже аварийным не был признан, люди поехали жить к родственникам, вначале застройщик должен был выкупить у собственников дом, дождаться когда люди сьедут, а потом рыть свой котлован, это же очевидные вещи.

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Гость

10:26:22 19-01-2024

Гость (10:21:43 19-01-2024) Он даже аварийным не был признан, люди поехали жить к родств... вы статью читали? или вам ветром что то в уши надуло? "Здание построили в 1959 году, в 2014-м признали аварийным, а впоследствии расселили." какой котлован и кто роет? эту халупу сейчас просто снесут и все! одумайтесь! что вы несете?

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Гость

10:13:45 19-01-2024

Интересно, куда и как расселили. Насколько ухудшились или улучшились жилищные условия у людей. Им квартиры предоставили или денежную компенсацию по "рыночным" ценам позавчерашнего дня?

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