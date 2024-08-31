В Кузбассе всю ночь искали трех детей, которые ушли из дома повидаться с друзьями

Волонтеры и стражи порядка искали 15-, 16- и 9-летнего мальчиков

31 августа 2024, 16:00, ИА Амител

Бинокль / Источник фото: unsplash.com

В Новокузнецке полицейские вернули домой троих детей, которые пропали накануне. Волонтеры поискового отряда "ЛизаАлерт" объявили ночные сборы на поиск 15-летнего, 16-летнего и 9-летнего мальчиков.

Как пишет "Сибдепо", 30 августа около 23:00 в дежурную часть обратилась 51-летняя местная жительница, сообщившая, что дети ушли около 12:30. Стражи порядка сразу подключились к поискам: ходили по городу, опрашивали друзей и знакомых, рассылали ориентировки. Искали детей и волонтеры.

Утром поступила информация, что дети сели в автобус в Новоильинском районе города. Госавтоинспекторы на одной из остановок обнаружили мальчиков в салоне. Выяснилось, что они ушли из дома, чтобы повидаться с друзьями и покататься на общественном транспорте. Ничего плохого с ними не произошло, детей передали законному представителю.