В Барнауле нашли восемь мигрантов, которые не встали на воинский учет

Мужчин направили в военкоматы по месту регистрации

02 сентября 2024, 11:30, ИА Амител

Мигранты / Источник фото: unsplash.com

В Барнауле состоялся очередной рейд по поиску бывших мигрантов, которые получили гражданство и не встали на воинский учет. Об этом сообщили в военном следственном отделе Следкома России по Барнаульскому гарнизону.

"В ходе рейда проверялись места скопления, проживания и работы мигрантов. В результате было выявлено восемь новых граждан России, которые не подтвердили свою постановку на воинский учет", – рассказали в ведомстве.

Всех мужчин направили в военкоматы по месту регистрации.

Как отметили в отделе, эти мероприятия будут продолжены и в дальнейшем.