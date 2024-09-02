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В Барнауле нашли восемь мигрантов, которые не встали на воинский учет

Мужчин направили в военкоматы по месту регистрации

02 сентября 2024, 11:30, ИА Амител

Мигранты / Источник фото: unsplash.com
Мигранты / Источник фото: unsplash.com

В Барнауле состоялся очередной рейд по поиску бывших мигрантов, которые получили гражданство и не встали на воинский учет. Об этом сообщили в военном следственном отделе Следкома России по Барнаульскому гарнизону.

"В ходе рейда проверялись места скопления, проживания и работы мигрантов. В результате было выявлено восемь новых граждан России, которые не подтвердили свою постановку на воинский учет", – рассказали в ведомстве.

Всех мужчин направили в военкоматы по месту регистрации.

Как отметили в отделе, эти мероприятия будут продолжены и в дальнейшем.

Барнаул Мигранты

Комментарии 12

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Гость

11:36:19 02-09-2024

А есть статистика, откуда к нам приезжают все эти мужчины в красных кроссовках и женщины в занавесках?

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гость

11:42:09 02-09-2024

Гость (11:36:19 02-09-2024) А есть статистика, откуда к нам приезжают все эти мужчины в ... замоташки

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Гость

12:29:01 02-09-2024

Мужчин направили в военкоматы -- может дойдут

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Гость

12:39:11 02-09-2024

На дачных участках много таких работает. Скоро сезон закончится - ловить, не переловить военнообязанных...

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Гость

12:41:46 02-09-2024

Может сразу паспорта изымать и лишать гражданства? Какие они граждане России, они потребители наших соц плюшек, про ответственность они и не слышали, им это не нужно. Главное пособия оформить своему бесконечному потомству и вечно беременной замоташке, и можно не работать. У нас при таком количестве мигрантов, и непрекращаюшемуся потоку, почему до сих пор вакансии не закрыты, на которые они сюда принимаются????? Пора их снимать с нашей шеи. Посмотрим, сколько их тут останется без выплат

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Гость

12:49:39 02-09-2024

А чего их искать? В любой овощной ларек зайди и упс, как минимум один готовый призывник.

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Гость

13:31:53 02-09-2024

Гость (12:49:39 02-09-2024) А чего их искать? В любой овощной ларек зайди и упс, как мин...
Как-то зашел в ближайший.Девушка сидит за кассой.В платочке ....Раньше её не видел.Несколько лет.Да вообще не видел.Куды подевались?

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Гость

13:11:01 02-09-2024

Мало что-то.Плохо работают структуры.

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Гость

14:33:12 02-09-2024

Гость (13:11:01 02-09-2024) Мало что-то.Плохо работают структуры.... Остальные откупились

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Не нужно в калашный ряд

16:20:41 02-09-2024

Да и зачем они нужны в военкомате - приехали работать пусть работают. Картошка 50 руб за кг - куда это годится. "Специалисты" значит мало посеяли.

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Гость

18:56:07 02-09-2024

Не нужно в калашный ряд (16:20:41 02-09-2024) Да и зачем они нужны в военкомате - приехали работать пусть ... это вы не там ищете

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Не нужно в калашный ряд

00:00:16 03-09-2024

Гость (18:56:07 02-09-2024) это вы не там ищете... а где нужно ?

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