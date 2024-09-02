В Барнауле нашли восемь мигрантов, которые не встали на воинский учет
Мужчин направили в военкоматы по месту регистрации
02 сентября 2024, 11:30, ИА Амител
Мигранты / Источник фото: unsplash.com
В Барнауле состоялся очередной рейд по поиску бывших мигрантов, которые получили гражданство и не встали на воинский учет. Об этом сообщили в военном следственном отделе Следкома России по Барнаульскому гарнизону.
"В ходе рейда проверялись места скопления, проживания и работы мигрантов. В результате было выявлено восемь новых граждан России, которые не подтвердили свою постановку на воинский учет", – рассказали в ведомстве.
Всех мужчин направили в военкоматы по месту регистрации.
Как отметили в отделе, эти мероприятия будут продолжены и в дальнейшем.
11:36:19 02-09-2024
А есть статистика, откуда к нам приезжают все эти мужчины в красных кроссовках и женщины в занавесках?
11:42:09 02-09-2024
Гость (11:36:19 02-09-2024) А есть статистика, откуда к нам приезжают все эти мужчины в ... замоташки
12:29:01 02-09-2024
Мужчин направили в военкоматы -- может дойдут
12:39:11 02-09-2024
На дачных участках много таких работает. Скоро сезон закончится - ловить, не переловить военнообязанных...
12:41:46 02-09-2024
Может сразу паспорта изымать и лишать гражданства? Какие они граждане России, они потребители наших соц плюшек, про ответственность они и не слышали, им это не нужно. Главное пособия оформить своему бесконечному потомству и вечно беременной замоташке, и можно не работать. У нас при таком количестве мигрантов, и непрекращаюшемуся потоку, почему до сих пор вакансии не закрыты, на которые они сюда принимаются????? Пора их снимать с нашей шеи. Посмотрим, сколько их тут останется без выплат
12:49:39 02-09-2024
А чего их искать? В любой овощной ларек зайди и упс, как минимум один готовый призывник.
13:31:53 02-09-2024
Гость (12:49:39 02-09-2024) А чего их искать? В любой овощной ларек зайди и упс, как мин...
Как-то зашел в ближайший.Девушка сидит за кассой.В платочке ....Раньше её не видел.Несколько лет.Да вообще не видел.Куды подевались?
13:11:01 02-09-2024
Мало что-то.Плохо работают структуры.
14:33:12 02-09-2024
Гость (13:11:01 02-09-2024) Мало что-то.Плохо работают структуры.... Остальные откупились
16:20:41 02-09-2024
Да и зачем они нужны в военкомате - приехали работать пусть работают. Картошка 50 руб за кг - куда это годится. "Специалисты" значит мало посеяли.
18:56:07 02-09-2024
Не нужно в калашный ряд (16:20:41 02-09-2024) Да и зачем они нужны в военкомате - приехали работать пусть ... это вы не там ищете
00:00:16 03-09-2024
Гость (18:56:07 02-09-2024) это вы не там ищете... а где нужно ?