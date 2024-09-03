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Барнаульцы могут сдать бесплатный экспресс-тест на ВИЧ

Документы на процедуру брать не нужно

03 сентября 2024, 10:14, ИА Амител

Доктор / Источник фото: unsplash.com
Доктор / Источник фото: unsplash.com

Жители Барнаула в сентябре смогут бесплатно сдать экспресс-тест на ВИЧ, сообщили в Алтайском краевом центре СПИД.

Пройти процедуру можно по будням по адресу: ул. 5-я Западная, 62, кабинет 117. Время приема – с 08:30 до 15:50. Обед – с 12:30 до 13:00.

Документы для тестирования не понадобятся: все анонимно.

График тестирований на сентябрь

Барнаул здравоохранение

Комментарии 8

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Бдыщ!!!

10:20:54 03-09-2024

Лучше и не знать...

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Мусик

10:29:57 03-09-2024

Бдыщ!!! (10:20:54 03-09-2024) Лучше и не знать... ... ... и распространять???

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Элен без ребят

11:07:15 03-09-2024

Бдыщ!!! (10:20:54 03-09-2024) Лучше и не знать... ... лучше распространять и отправить на тот свет несколько человек?

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Гость

12:41:40 03-09-2024

Элен без ребят (11:07:15 03-09-2024) лучше распространять и отправить на тот свет несколько человек... А вы не прелюбодействуйте!..

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Мусик

13:43:48 03-09-2024

Гость (12:41:40 03-09-2024) А вы не прелюбодействуйте!..... а вы не умничайте!..

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ВИЧ-Бумер

14:18:08 03-09-2024

Элен без ребят (11:07:15 03-09-2024) лучше распространять и отправить на тот свет несколько челов... Никого не жалко, никого.
Ни тебя не меня, ни его.

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Гость

14:36:35 03-09-2024

Не очень понял. Ну вот, к примеру, обнаружили у меня ВИЧ, и я дальше пошел по своим делам? Документов-то с собой брать не нужно, обследование анонимно. Или они спросят - "ты кто"? А я такой - "не скажу"!

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Гость

17:12:03 03-09-2024

Гость (14:36:35 03-09-2024) Не очень понял. Ну вот, к примеру, обнаружили у меня ВИЧ, и я дальше пошел по своим делам? Документов-то с собой брать не нужно, обследование анонимно. Или они спросят - "ты кто"? А я такой - "не скажу"! ... Да не переживайте - нет никакого вичА, это научная спекуляция. Результат - залечивание насмерть, игра с иммунитетом. Так что проходите мимо, здоровее будете.

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