Барнаульцы могут сдать бесплатный экспресс-тест на ВИЧ
Документы на процедуру брать не нужно
03 сентября 2024, 10:14, ИА Амител
Доктор / Источник фото: unsplash.com
Жители Барнаула в сентябре смогут бесплатно сдать экспресс-тест на ВИЧ, сообщили в Алтайском краевом центре СПИД.
Пройти процедуру можно по будням по адресу: ул. 5-я Западная, 62, кабинет 117. Время приема – с 08:30 до 15:50. Обед – с 12:30 до 13:00.
Документы для тестирования не понадобятся: все анонимно.
10:20:54 03-09-2024
Лучше и не знать...
10:29:57 03-09-2024
Бдыщ!!! (10:20:54 03-09-2024) Лучше и не знать... ... ... и распространять???
11:07:15 03-09-2024
Бдыщ!!! (10:20:54 03-09-2024) Лучше и не знать... ... лучше распространять и отправить на тот свет несколько человек?
12:41:40 03-09-2024
Элен без ребят (11:07:15 03-09-2024) лучше распространять и отправить на тот свет несколько человек... А вы не прелюбодействуйте!..
13:43:48 03-09-2024
Гость (12:41:40 03-09-2024) А вы не прелюбодействуйте!..... а вы не умничайте!..
14:18:08 03-09-2024
Элен без ребят (11:07:15 03-09-2024) лучше распространять и отправить на тот свет несколько челов... Никого не жалко, никого.
Ни тебя не меня, ни его.
14:36:35 03-09-2024
Не очень понял. Ну вот, к примеру, обнаружили у меня ВИЧ, и я дальше пошел по своим делам? Документов-то с собой брать не нужно, обследование анонимно. Или они спросят - "ты кто"? А я такой - "не скажу"!
17:12:03 03-09-2024
Гость (14:36:35 03-09-2024) Не очень понял. Ну вот, к примеру, обнаружили у меня ВИЧ, и я дальше пошел по своим делам? Документов-то с собой брать не нужно, обследование анонимно. Или они спросят - "ты кто"? А я такой - "не скажу"! ... Да не переживайте - нет никакого вичА, это научная спекуляция. Результат - залечивание насмерть, игра с иммунитетом. Так что проходите мимо, здоровее будете.