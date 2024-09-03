Барнаульцы могут сдать бесплатный экспресс-тест на ВИЧ

Документы на процедуру брать не нужно

03 сентября 2024, 10:14, ИА Амител

Доктор / Источник фото: unsplash.com

Жители Барнаула в сентябре смогут бесплатно сдать экспресс-тест на ВИЧ, сообщили в Алтайском краевом центре СПИД.

Пройти процедуру можно по будням по адресу: ул. 5-я Западная, 62, кабинет 117. Время приема – с 08:30 до 15:50. Обед – с 12:30 до 13:00.

Документы для тестирования не понадобятся: все анонимно.

График тестирований на сентябрь