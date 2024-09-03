В двух районах Барнаула отключили горячую воду. Список адресов

Специалисты работают на теплосетях

03 сентября 2024, 12:20, ИА Амител

Душ / Источник фото: unsplash.com

Часть жителей двух районов Барнаула остались без горячей воды 3 сентября, сообщили в телеграм-канале СГК.

В Ленинском районе специалисты устраняют повреждение на магистральной теплосети в районе дома № 227 по улице Георгия Исакова. Работы продлятся с 10:00 до 22:00. Адреса отключений:

В Октябрьском районе меняют компенсаторы на тепломагистрали и запорную арматуру на теплосетях. Горячую воду отключили по адресам:

Когда вернут горячую воду в этом районе, не уточняется.