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В двух районах Барнаула отключили горячую воду. Список адресов

Специалисты работают на теплосетях

03 сентября 2024, 12:20, ИА Амител

Душ / Источник фото: unsplash.com
Душ / Источник фото: unsplash.com

Часть жителей двух районов Барнаула остались без горячей воды 3 сентября, сообщили в телеграм-канале СГК.

В Ленинском районе специалисты устраняют повреждение на магистральной теплосети в районе дома № 227 по улице Георгия Исакова. Работы продлятся с 10:00 до 22:00. Адреса отключений:

В Октябрьском районе меняют компенсаторы на тепломагистрали и запорную арматуру на теплосетях. Горячую воду отключили по адресам: 

Когда вернут горячую воду в этом районе, не уточняется.

Барнаул Отключения горячей воды

Комментарии 1

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Гость

06:16:30 04-09-2024

бедная северо-западная перерывают ее через год да каждый год. Золотое дно.

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