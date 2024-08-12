Рабочий погиб из-за удара током в Новосибирской области

В ситуации разбираются правоохранители

12 августа 2024, 10:01, ИА Амител

Опора ЛЭП / Фото: pxhere.com/ru/photo/538776

В селе Морозово Новосибирской области трагический случай произошёл в воскресенье в 6:00. Об этом сообщает "МК в Новосибирске".

Как сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба Искитимского района, мужчина погиб в результате несанкционированных работ на линии электропередачи напряжением 10 кВ, которые проводились с использованием крана-манипулятора. Во время работ кран задел провода, что привело к поражению мужчины электрическим током.

От удара током 46-летний мужчина скончался. Полученная информация была передана правоохранительным органам для дальнейшего расследования.