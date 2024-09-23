Основательница Wildberries сменила фамилию
По словам Татьяны Ким, лучший выбор — всегда оставаться собой
23 сентября 2024, 15:30, ИА Амител
Татьяна Ким / Фото: t.me/kimtatyana2024
Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук объявила о смене фамилии. Она вновь стала Татьяной Ким.
"Лучший выбор – оставаться собой всегда. Ваша Татьяна (с сегодняшнего дня – снова) Ким", – написала она в телеграм-канале.
В конце июля бизнесвумен подала на развод с Владиславом Бакальчуком из-за объединения Wildberries и оператора наружной рекламы Russ. Первое заседание прошло в сентябре. Супруг Татьяны выступает против объединения.
15:35:20 23-09-2024
какие страшные глаза на фото
15:50:55 23-09-2024
Элен без ребят (15:35:20 23-09-2024) какие страшные глаза на фото... Похожи, да.
16:13:03 23-09-2024
Элен без ребят (15:35:20 23-09-2024) какие страшные глаза на фото... у кого ?
Нужна "пояснительная бригада" !!!!
16:20:38 23-09-2024
Шинник (16:13:03 23-09-2024) у кого ?Нужна "пояснительная бригада" !!!!... Ну, наверное, глаза человека на фото к этой новости. Новость одна, к ней - одно фото, на фото один человек, на человеке расположено два глаза. Оба страшные. Человек на фото предположительно Татьяна Ким. Ну я так понял.
18:25:05 23-09-2024
Шинник (16:13:03 23-09-2024) у кого ?Нужна "пояснительная бригада" !!!!... пояснительная бригада выехала! (ц)
у Ким, бывшей Бакальчук. а вы видите ещё кого- то на фото? это тревожный знак.
15:37:46 23-09-2024
детский сад, штаны на лямках
00:02:51 24-09-2024
Гость (15:37:46 23-09-2024) детский сад, штаны на лямках наоборот дробление доходов. щас все так делают у кого свыше 60 млн за полгода
16:22:38 23-09-2024
Ремейк скоро мистер и миссис бакальчук снимут? Во наглая жёнушка попалась!
17:07:04 23-09-2024
Цивилизованно развестись не смогли, а ведь у них 7 детей, а он отец ее детей, слияние затеяла чтобы лишить его его доли и получить защиту.
17:10:13 23-09-2024
У женщины нет своей фамилии
У бурятки теперь фамилия мужика который взял в жёны её мать. А была фамилия другого мужика, который брал её в жёны.
20:45:27 23-09-2024
А учредительные документы она тоже изменила? Они ведь на другую фамилию оформлены?
22:39:51 23-09-2024
Гость (20:45:27 23-09-2024) А учредительные документы она тоже изменила? Они ведь на дру... И что, дипломы например частенько тоже на другую фамилию.
10:20:13 24-09-2024
Вот так прожила 20 лет , семь детей на рожала , а теперь пошли все лесом , то что она сменила фамилию хрен с ней , на днях уволили пять директоров которые про работали на Валберис по 20 лет , кинула своего мужа , Татьяна , вы Бога не боитесь , когда останетесь с голой задницей и со сменившей фамилией куда пойдете , назад к Бакальчуку
10:52:53 24-09-2024
Татьяна (10:20:13 24-09-2024) Вот так прожила 20 лет , семь детей на рожала , а теперь по... Танюш, у вас проблемы с написанием приставок, да и с русским языком в целом. Вас читать - кровь из глаз. Повторите правила и не лезьте в дела, о которых вы понятия не имеете
12:25:40 24-09-2024
Татьяна (10:20:13 24-09-2024) Вот так прожила 20 лет , семь детей на рожала , а теперь по... аааа... мои глаза...
Татьяна, запомните, пожалуйста, "нарожала", "проработали"
12:37:54 24-09-2024
Татьяна (10:20:13 24-09-2024) Вот так прожила 20 лет , семь детей на рожала , а теперь по... Малограмотная Татьяна! Теперь ждем от вас опус: "Разбираюсь в чужой жизни лучше всех", "Считаю чужие деньги лучше всех" и "Пугаю богом всех, кто мне не нравится"
14:46:34 24-09-2024
Татьяна (10:20:13 24-09-2024) Вот так прожила 20 лет , семь детей на рожала , а теперь по...
А её бывший муж, когда людей убивал во время попытки рейдерского захвата, бога боялся? Я бы на её месте тоже сменил фамилию
15:04:32 24-09-2024
Татьяна (10:20:13 24-09-2024) Вот так прожила 20 лет , семь детей на рожала , а теперь по... Ким как я понял потомственная корейская фамилия. Интересно было бы узнать из какого раиона кореи или китайской кореи она происходит. Это не христианские регионы а буддийские и философия жизни и традиции отличны от христианских. Кроме того рассуждать надо когда хоть примерно знаешь о истории этих регионов, о японской оккупации, о нравах и о войнах. Я вам так скажу. Жестокость в юго восточной азии была такая что сегодняшние конфликты и жертвы это песчинка по сравнению с этим. Владислав должен был это понимать, эти ментальные различия, с самого начала. Теперь поздно.