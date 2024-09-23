Основательница Wildberries сменила фамилию

По словам Татьяны Ким, лучший выбор — всегда оставаться собой

23 сентября 2024, 15:30, ИА Амител

Татьяна Ким / Фото: t.me/kimtatyana2024

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук объявила о смене фамилии. Она вновь стала Татьяной Ким.

"Лучший выбор – оставаться собой всегда. Ваша Татьяна (с сегодняшнего дня – снова) Ким", – написала она в телеграм-канале.

В конце июля бизнесвумен подала на развод с Владиславом Бакальчуком из-за объединения Wildberries и оператора наружной рекламы Russ. Первое заседание прошло в сентябре. Супруг Татьяны выступает против объединения.