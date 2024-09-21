Владислава Бакальчука отпустили домой после допросов

Бизнесмен рассказал, что на его команду напали на входе в офис Wildberries

21 сентября 2024, 08:30, ИА Амител

Основатель Wildberries Владислав Бакальчук / Фото: t.me/WBakalchuk

Следственный комитет отпустил домой после допроса супруга основательницы Wildberries Владислава Бакальчука. Бизнесмен был задержан по делу о стрельбе возле офиса маркетплейса в Москве.

В своем телеграм-канале Бакальчук рассказал, что 18 сентября приехал в офис с мирными намерениями разрешить вопросы по выплатам сотрудникам и подрядчикам и аудиту "слияния". Однако на входе началась стрельба.

"Чтобы избежать возможных провокаций, мы заранее уведомили органы правопорядка. Несмотря на это, при входе в офис по нам открыли огонь непонятные мне люди", – рассказал Бакальчук.

Предприниматель выразил уверенность, что власти разберутся в случившемся, а все виновные будут наказаны.