17 человек погибли при крушении вертолета на Камчатке
Поисковая операция продолжается
01 сентября 2024, 18:10, ИА Амител
Фото с места крушения / Источник: t.me/mchs_official
При крушении вертолета на Камчатке погибли как минимум 17 человек. Об этом рассказали в МЧС.
"Уже найдены 17 тел, поиски продолжаются", – сказано в сообщении.
Судно исчезло с радаров почти сразу после взлета со смотровой площадки на вулкане. На борту находились 22 человека: три члена экипажа и 19 пассажиров, среди которых финансовый директор Российского футбольного союза Арсений Замятин и его жена.
Предположительно, причиной крушения стала плохая погода.
18:39:39 01-09-2024
Если погодные условия плохие, значит не надо лететь.
22:57:46 01-09-2024
Живопыро (18:39:39 01-09-2024) Если погодные условия плохие, значит не надо лететь.... Бабло победило добро ...
19:14:02 02-09-2024
прутся в туман, в дым и ливни. Жаль людей
20:10:41 02-09-2024
Если вспомнить, сколько лет этим сараям, МИ-8, то не удивительно.