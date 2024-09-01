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17 человек погибли при крушении вертолета на Камчатке

Поисковая операция продолжается

01 сентября 2024, 18:10, ИА Амител

Фото с места крушения / Источник: t.me/mchs_official
Фото с места крушения / Источник: t.me/mchs_official

При крушении вертолета на Камчатке погибли как минимум 17 человек. Об этом рассказали в МЧС.

"Уже найдены 17 тел, поиски продолжаются", – сказано в сообщении.

Судно исчезло с радаров почти сразу после взлета со смотровой площадки на вулкане. На борту находились 22 человека: три члена экипажа и 19 пассажиров, среди которых финансовый директор Российского футбольного союза Арсений Замятин и его жена.

Предположительно, причиной крушения стала плохая погода.

чрезвычайное происшествие МЧС

Комментарии 4

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Живопыро

18:39:39 01-09-2024

Если погодные условия плохие, значит не надо лететь.

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Гость

22:57:46 01-09-2024

Живопыро (18:39:39 01-09-2024) Если погодные условия плохие, значит не надо лететь.... Бабло победило добро ...

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Гость

19:14:02 02-09-2024

прутся в туман, в дым и ливни. Жаль людей

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Гость

20:10:41 02-09-2024

Если вспомнить, сколько лет этим сараям, МИ-8, то не удивительно.

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