17 человек погибли при крушении вертолета на Камчатке

Поисковая операция продолжается

01 сентября 2024, 18:10, ИА Амител

Фото с места крушения / Источник: t.me/mchs_official

При крушении вертолета на Камчатке погибли как минимум 17 человек. Об этом рассказали в МЧС.

"Уже найдены 17 тел, поиски продолжаются", – сказано в сообщении.

Судно исчезло с радаров почти сразу после взлета со смотровой площадки на вулкане. На борту находились 22 человека: три члена экипажа и 19 пассажиров, среди которых финансовый директор Российского футбольного союза Арсений Замятин и его жена.

Предположительно, причиной крушения стала плохая погода.