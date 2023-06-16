Информационную стелу и колонны установят в Барнауле на новом экскурсионном маршруте

На стелу и колонны в Барнауле планируется потратить около миллиона рублей

16 июня 2023, 12:35, ИА Амител

Эскизы стелы (слева) и колонны (справа) / Фото: портал госзакупок

Информационная стела и 20 колонн появятся в Барнауле на новом экскурсионном маршруте "Историческая линия". За это власти Барнаула готовы заплатить 904,5 тысячи рублей. Соответствующий лот появился на портале госзакупок 15 июня.

Желающие смогут подавать заявки до 22 июня. Стелу и информационные колонны установят на тротуарную плитку, подрядчик выполнит все подготовительные работы. После установки место проведения работ необходимо восстановить, а мусор – вывезти.

Работу подрядчик должен выполнить в течение 20 календарных дней с даты заключения контракта. Договор будет действовать в течение 45 дней со дня подписания.

Информационную стелу нужно установить на ул. Мало-Тобольской, 30. Она должна быть выполнена в золотых, серебряных, бордовых и черных цветах. Высота стелы – 2,2 метра, ширина – 0,8 метра, а толщина – 0,1 метра.

Экскурсионный маршрут/ Фото: портал "Госзакупок"

Высота информационных колонн – 1,8 метра, длина – 0,2 метра, ширина – 0,2 метра. Их поставят по следующим адресам:

ул. Мало-Тобольская, 25б;

около входа в парк культуры и отдыха "Центральный" со стороны ул. Мало-Тобольской;

около входа в парк культуры и отдыха "Центральный" со стороны ул. Льва-Толстого;

на пересечении ул. Ползунова и проспекта Социалистического (около пешеходного перехода в парк культуры и отдыха "Центральный");

ул. Ползунова, 35;

ул. Ползунова, 39;

ул. Ползунова, 41;

на пересечении ул. Ползунова и проспекта Красноармейского (нечетная сторона) около забора Барнаульского сереброплавильного завода;

на пересечении ул. Ползунова и проспекта Красноармейского (четная сторона);

ул. Ползунова, 48;

ул. Ползунова, 46;

ул. Ползунова, 42;

ул. Ползунова, 40 (пересечение проспекта Социалистического и ул. Ползунова);

на пересечении ул. Ползунова и проспекта Социалистического (четная сторона) около пешеходного перехода;

на пересечении ул. Пушкина и проспекта Социалистического около пешеходного перехода;

ул. Пушкина, 41;

проспект Ленина, 7;

ул. Ползунова, 32;

проспект Ленина, 3;

проспект Ленина, 1а (пересечение проспекта Ленина и ул. Мало-Тобольской).

Все эти адреса являются частью экскурсионного маршрута "Историческая линия", о разработке которого стало известно весной 2023 года. Он проходит по ул. Ползунова, ул. Мало-Тобольской, пр. Ленина до ул. Пушкина, а дальше по площади Свободы вернется на ул. Ползунова. В рамках проекта на тротуар должны нанести цветную линию, двигаясь по которой человек будет слушать аудиоэкскурсию.