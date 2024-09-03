200 кг семечек "Зум Зум" сощелкали барнаульцы на фестивале в "Изумрудном"

А все потому, что "Зум Зум" – вкусный и полезный способ расслабиться

03 сентября 2024, 13:10, ИА Амител erid: LjN8K9LMm

Зона "Зум Зум" на фестивале / Фото: компания "ВелКен"

В конце лета в парке "Изумрудный" прошел семейный фестиваль "Алтайские бренды. Продукты для здоровья". Одним из производителей, принявшим участие в мероприятии, стала компания "ВелКен", известная жителям края производством семечек под торговой маркой "Зум Зум".

Необычная площадка компании привлекала посетителей атмосферой отдыха и расслабления. Яркие пуфы, шезлонги, гамаки были очень кстати – после прогулки по парку посетители удобно располагались в зоне "Зум Зум".

Зона "Зум Зум" на фестивале / Фото: компания "ВелКен"

Кроме того, на площадке прошли мастер-классы по нейрографике, игре на глюкофонах и сеанс медитации с поющими чашами, что усилило эффект расслабления. Центральным элементом площадки, разумеется, оставалась семечка – как в прямом (в виде арт-объекта), так и в переносном смысле. Семечки были основным инструментом медитации.

В компании "ВелКен" уверены, что процесс щелкания семечек способствует быстрому расслаблению благодаря повторяющимся мелким движениям рук. На фестивале эту теорию смогли проверить сотни барнаульцев, сощелкав в общей сложности 200 кг семечек "Зум Зум". Хотя это неудивительно – с семечками "Зум Зум" остановиться невозможно.

ООО "ВелКен"

Реклама