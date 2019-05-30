Далекие и незнакомые Виктор Томенко и Алтайский край стали связаны 30 мая 2018 года, когда президент Владимир Путин назначил красноярского председателя правительства на пост губернатора, только что освобожденный Александром Карлиным. Официально главой региона он стал 10 сентября по итогам всенародных выборов. Портал Amic.ru подготовил подборку 10 перемен в губернаторстве, которые произошли за это время.
Чиновничья открытость
С медийной точки зрения это, пожалуй, самый главный итог года работы Томенко на этом посту. Министры и чиновники стали намного доступнее как для СМИ, так и для населения. Это связано не только с общим ветром перемен, но и со сменой команды. Особенно активны новые министры: Дмитрий Попов, Алексей Перфильев, Максим Костенко. Им буквально можно позвонить на сотовый. Но в то же время сам губернатор со СМИ общается нечасто. Да, ему всегда можно задать вопрос где-то на мероприятии, но регулярных пресс-конференций для журналистов в регионе пока нет.
Развитие соцсетей
Выделим это в отдельный блок, хотя он тесно связан с общей открытостью. С приходом к власти Томенко почти все министерства и ведомства завели себе аккаунты в социальных сетях, сделали это и некоторые министры. Завел "инсту" и сам Томенко, куда постоянно поступает множество вопросов и обращений от населения. Большинство из них уходит в работу чиновникам.
Оппозицию приблизили "к телу"
Это коснулось не только парламентской оппозиции, но и малых партий, которые раньше были чуть ли не "врагами народа". Например, право выступить на отчете губернатора по итогам года получил глава алтайского "Яблока" Александр Гончаренко. Виктор Томенко сразу объявил, что открыт для общения со всеми политическими силами. Силы этому обрадовались, но нельзя сказать, что как-то особенно используют эту возможность.
Правительство
Томенко серьезно перекроил структуру и состав алтайского правительства. В частности, он убрал должность первого заместителя, разделил некоторые министерства, оптимизировал управления. И провел кадровую ротацию, причем некоторые его назначения вызвали вопросы у политического и медийного сообщества. Сам Виктор Томенко неоднократно объяснял, что подбирал команду с учетом квалификации и опыта, не особо обращая внимание на его публичный образ.
Виктор Томенко: "Я часто не удовлетворен тем, что делают мои подчиненные или руководители разного уровня. Но то, что прогресс есть, отрицать нельзя. Кроме того, я обещал, и стараюсь это выдерживать, сделать работу власти максимально прозрачной".
Командная работа
Кабмин действительно стал работать более командно. Часто министры проводят совместные мероприятия и курируют темы сообща. Сам же Томенко нередко дистанцируется от единоличного управления, давая свободу своим подчиненным. Впрочем, опять же более свободными можно назвать как раз новых представителей правительства. "Старички" все же более сдержанны.
Больше торжеств
Губернатор часто появляется на довольно легких мероприятиях: торжественные открытия, праздники, спортивные соревнования. Хотя этот момент вызывает вопросы у жителей края: насколько первому лицу региона вообще стоит тратить время на столь незначительные события. Впрочем, губернатор активно принимает участие и в серьезных мероприятиях, причем не только в регионе, но и в Москве, Сочи на разных заседаниях и форумах самого высокого уровня.
Виктор Томенко: "К критике я отношусь плохо. Шучу. На самом деле критика критике рознь. Конструктивная критика, которая содержит предложения, побуждает к чему-то – это отличная обратная связь. Поэтому к критике я отношусь хорошо. А ее всегда много, особенно, когда ты что-то делаешь".
Выход в народ
Впервые за последние лет 15 в проблемный населенный пункт за раз выехало почти все правительство. Повезло Камню-на-Оби, куда весной глава региона привез целую делегацию из Барнаула. И им показали реальные проблемы, а не "загримированные" больницы, школы и дороги. По итогам этого выезда Томенко сделал несколько важных поручений. Такие выезды обещали сделать плановыми, но пока они не повторялись.
Признание ошибок
Это, пожалуй, еще одно главнейшее и всеми по достоинству оцененное изменение в работе краевой власти. Виктор Томенко не стесняется отменять непопулярные решения, как, например это произошло с распоряжением о закрытии целого ряда домов престарелых в крае. А на своем ежегодном отчете он называл и достижения за год, и провалы во всех сферах жизни, и неоднократно говорил, что готов пересматривать действия власти, если они пойдут во вред региону.
Конкретика
Виктор Томенко сдержан в негативных эмоциях. Он не стучит кулаком по столу, не скатывается до публичных порок, но со своих подчиненных спрашивает всегда строго. А в отчетах требует конкретики: ответственное лицо обязано знать все цифры, причины и последствия.
Медийный образ
Улыбчивый, готовый отвечать на все вопросы, даже неудобные, жать всем руки, не стесняющийся выйти в народ без галстука и подмятой рубашке, спокойно фотографирующийся со всеми желающими, внимательно слушающий, не перебивающий – образ "своего парня" Томенко удается.
Виктор Томенко: "Я Барнаул люблю. Но это не значит, что меня тут все устраивает. Смущает кое-где странная система движения. Вроде бы есть задумка, чтобы город был просторным, чтобы можно было погулять. Но выходишь на прогулку и натыкаешься на машины или на суженные городские пространства. А зимой, если снег, то у нас он все время убирается так, что возможности для движения еще более сужаются. Это раздражает".
Комментарии
А народу в крае стало лучше жить? Может больницы, дет.сады, школы отремонтировались? Зарплаты поднялись? Больше рабочих мест стало?
Елочка мне нравится?!
10 сталинских ударов?
т.е. фактически ничего чтоли?
Какая чушь. Лучше бы ничего не писали, чем этот стыд
Согласно данным из Википедии:
численность населения Алтайского края на 01.01.2019 2 332 511 чел. (-17 569 чел.);
численность населения Алтайского края на 01.01.2018 2 350 080 чел. (-15 600 чел.);
численность населения Алтайского края на 01.01.2017 2 365 680 чел.
Динамика сокращения населения продолжается и даже ускорилась на 2 тыс. чел.
30.05.2019 08:53 - а с чего вы решили, что новый губернатор может изменить что-либо в системе государственного устройства в РФ, от которого (государственного устройства, в данном случае в РФ - государственный капитализм) собственно и зависят все перечисленные вами параметры? Ничего и не должно было измениться, максимум - лак и лоск наведен на существующее состояние..........о чем собственно и повествует представленная выше статья.
30.05.2019 09:12
- гость -
Когда у Путина спрашивают за школы/больницы в определенном регионе, он говорит, что у вас есть губернатор. Когда у губернатора спрашивают за школы/больницы в его регионе, по вашим словам, он ничего не может сделать, все идет сверху. Порочный круг получается
Слова,слова,опять...слова!
Пусть в комментариях хоть кто-нибудь напишет,как лично у него(у завода,деревни...) изменилось к лучшему. Это будет правдиво и реально.
К критике я отношусь плохо. Шучу. - народ который критикует "действиями это прекрасной правящей партии ПУК@н@" власть будут штрафовать вот мы дошутились.... ХХАА-ХХА-ХХА
30.05.2019 09:25 - естественно получается порочный круг, начиная с 12 статьи в конституции, которая фактически отделяет народ от государства, как сказал известный товарисЧ: "мухи - отдельно, котлеты - отдельно" .
Всё стало только хуже,больше стало показухи,министерство здравоохранения вообще на населении болт большой положила,главная движущая сила этого ведомства,как можно больше распилить денег,на жалобы населения перестали реагировать,пришлось собственникам идти в суд,писать в прокуратуру ,даже формальную отписку за 6 месяцев так и не смогли написать.
Ничего не изменилось, все хуже и хуже. Многое зависит конечно не лично от губернатора, а от президента и правительства. Но, то что край наш по многим показателям уровня жизни на последнем месте по Сибири, зависит и от губернатора тоже. В новостях по тв мы видим только пляски и всякую муть, реально что происходит по самым наболевшим проблемам: в сельском хозяйстве например, в производстве, которое на "ладан" дышит, по дорогам в крае или по решению бытовых проблем населения нам не показывают. Народ уезжает из края. Так что ничего не изменилось и ждать похоже не стоит.
Путинская неожиданность