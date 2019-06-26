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Успеть за 15 дней: где и когда можно ознакомиться с генпланом Барнаула

, ИА "Амител"
Главный документ появился в открытом доступе в интернете
Фото: 'Летим высоко'

Фото: "Летим высоко"

Обсуждение проекта генерального плана до 2036 года началось в Барнауле. Данная процедура является обязательной перед тем, как документ примут депутаты Гордумы. Рассказываем, где и как можно ознакомиться обычным жителям краевой столицы с документом, который определит путь развития Барнаула на ближайшие 17 лет.

Что такое генплан?

Генеральный план – это научно обоснованный перспективный план развития населенного пункта. То есть именно в соответствии с генпланом в городе проводят функциональное зонирование территории. Цель генплана – обеспечить устойчивое развитие населенного пункта, создание инженерной, транспортной и социальной инфраструктур с учетом интересов граждан, а также природных, экологических, экономических, социальных и других факторов. Важная составляющая генплана – согласование интересов Российской Федерации, органов государственной власти Алтайского края, органов местного самоуправления и других субъектов в сфере градостроительной деятельности на территории поселения.

Таким образом, генеральный план очень важный градостроительный документ, который четко показывает, как и где будет застраиваться населенный пункт. В России каждое поселение обязано иметь утвержденный генеральный план.

Кем был разработан?

Проект генерального плана для Барнаула разработал ОАО "Российский институт градостроительства и инвестиционного развития Гипрогор". У плана два проектных периода: первая очередь – 2021 год, расчетный срок – 2036 год. Предложения генерального плана направлены на сохранение и развитие сложившейся на протяжении многих десятилетий планировочной структуры не только города Барнаула, но и всего городского округа в целом.

Почему важно с ним ознакомиться?

В марте 2018 года барнаульские депутаты решили отказаться от такой процедуры, как публичные слушания. Теперь документ будет приниматься на основе общественных обсуждений – форме заочного участия граждан в принятии решений. По словам главы фракции "Единая Россия" в городской Думе Вячеслава Перерядова, он уже ознакомился с проектом. Депутат подчеркнул, что это стратегия, а не расписанный план городской застройки, и в нем отражены важные моменты. Так, например, в черте города не будет создаваться новый полигон ТБО, а городские власти сделают упор на сортировке и переработке мусора. Депутат призвал население активно включаться в обсуждение генплана, ознакомиться с ним на одной из восьми площадок. Всегда можно обращаться с вопросами и идеями к депутатам в своих округах.

"Давайте обсудим генплан вместе, потому что сформирован он, прежде всего, для создания комфортного городского пространства", – сказал Amic.ru Вячеслав Перерядов.

Где и как можно посмотреть документ?

На официальном сайте комитета по управлению муниципальным имуществом документы выставили 24 июня в разделе общественных обсуждений. Файл легко скачать на компьютер и подробно ознакомиться. На общественное обсуждение выносится проект генплана Барнаула, восемь карт, а также положение о территориальном планировании.

Где можно посмотреть экспозиции?

ул. Короленко, 65. с 24 июня по 15 июля – с 9:00 до 13:00 и с 13:48 до 16:00;

пр. Красноармейский, 104. 24 и 25 июня – с 9:00 до 12:00 и с 12:48 до 16:00;

пр. Комсомольский, 108а. 26 и 27 июня. С 9:00 до 12:00 и с 12:48 до 16:00;

ул. 50 лет СССР, 12. 1 и 2 июля – с 9:00 до 12:00 и с 12:48 до 16:00;

с. Власиха, ул. Первомайская, 50. 1 и 2 июля – с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00;

ул. Никитина, 60. 3 и 4 июля – с 9:00 до 12:00 и с 12:48 до 16:00;

с. Лебяжье, ул. Центральная, 65а. 3 и 4 июля – с 9:00 до 12:00 и с 12:48 до 16:00;

ул. Г. Исакова, 230. 8 и 9 июля – с 9:00 до 12:00 и с 12:48 до 16:00;

п. Научный Городок, 9. 8 и 9 июля – с 9:00 до 12:00 и с 12:48 до 16:00.

Как оставить свои пожелания?

Есть три варианта подачи предложений и замечаний: через сайт комитета в разделе для общественных обсуждений, написать пожелания на бумаге и отнести по адресу: Строителей, 8, кабинет № 14. Наконец, можно оставить запись в книге учета посетителей экспозиции проекта. Предложения и замечания по проекту генплана принимаются до 15 июля.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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