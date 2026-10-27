Самокатный лидер сокращает рабочую неделю и снижает зарплаты сотрудникам
Это решение принято из-за необходимости скорректировать расходы зимой
27 октября 2026, 20:03, ИА Амител
Компания Whoosh, предоставляющая услуги кикшеринга, приняла решение о переводе сотрудников на четырехдневную рабочую неделю сроком на полгода, сообщают "Ведомости" со ссылкой на представителя компании. Новый график будет действовать с ноября 2026 года по март 2027-го, а зарплаты будут снижены на 20%.
"Нововведение затронет сотрудников головного офиса и менеджмент компании", — уточнили в публикации.
Представитель Whoosh объяснил, что изменения обусловлены необходимостью корректировки расходов в зимний сезон, а также стремлением оптимизировать издержки и повысить операционную эффективность.
Решение принято в условиях ухудшения финансовых показателей компании. В 2025 году выручка ПАО "Вуш холдинг" снизилась на 13%, достигнув 12,5 млрд рублей, компания получила чистый убыток в размере 2,9 млрд рублей вместо прибыли.
Ранее сообщалось, что в Госдуме хотят обязать получать права на электросамокаты.
08:25:11 28-10-2026
да чтоб они вообще закрылись! навсегда.
09:23:33 28-10-2026
Очень рад таким убыткам. Может закроются по-быстрее?
11:25:03 28-10-2026
" компания получила чистый убыток в размере 2,9 млрд рублей вместо прибыли " - отличная новость! Спасибо, с утра порадовали! Так держать!
12:08:28 28-10-2026
Мне 47, я не пользуюсь самокатами, хотя около года был свой. Чему радоваться то? Люди уволены, зарплаты снижены. Налоги не идут. Идиоты то на них катаются. Научите своих детей пользоваться техникой, т.к. 95 процентов это подростки. А лучше предложите велосипеды.