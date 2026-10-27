Это решение принято из-за необходимости скорректировать расходы зимой

27 октября 2026, 20:03, ИА Амител

Самокаты / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Компания Whoosh, предоставляющая услуги кикшеринга, приняла решение о переводе сотрудников на четырехдневную рабочую неделю сроком на полгода, сообщают "Ведомости" со ссылкой на представителя компании. Новый график будет действовать с ноября 2026 года по март 2027-го, а зарплаты будут снижены на 20%.

"Нововведение затронет сотрудников головного офиса и менеджмент компании", — уточнили в публикации.

Представитель Whoosh объяснил, что изменения обусловлены необходимостью корректировки расходов в зимний сезон, а также стремлением оптимизировать издержки и повысить операционную эффективность.

Решение принято в условиях ухудшения финансовых показателей компании. В 2025 году выручка ПАО "Вуш холдинг" снизилась на 13%, достигнув 12,5 млрд рублей, компания получила чистый убыток в размере 2,9 млрд рублей вместо прибыли.

Ранее сообщалось, что в Госдуме хотят обязать получать права на электросамокаты.