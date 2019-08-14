Россияне разжиреют: идею четырехдневной рабочей недели оценили врачи

Четырехдневная рабочая неделя не повлияет благотворно на здоровье россиян, поскольку вырастет число людей с ожирением и увеличится риск невротических расстройств, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на медиков.

С предложением введения четырехдневной рабочей недели и сохранением при этом размера оплаты труда выступила Федерация независимых профсоюзов России. ФНПР направила свою инициативу в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений (РТК). Месяцем ранее об этом говорил премьер-министр Дмитрий Медведев.

"В очень редких случаях люди начинают заниматься саморазвитием, в том числе спортом, если у них появляется свободное время. Девяносто пять процентов будут посвящать себя безделью. Поэтому увеличится и число людей с ожирением", – уверена врач-терапевт Елена Тихомирова.

Кроме того, если у человека есть работа и неожиданно у него станет на один выходной больше, то он начнет думать, что что-то не так – это приведет к увеличению страхов, фобий и неврозов.

По мнению Тихомировой, это не отразится и на снижении эпидемии гриппа: "Количество людей, заболевших гриппом в больших организациях, и тех, кто сидит дома, одинаковое, потому что гриппом заражаются, в первую очередь, в непроветриваемых помещениях".

Врач-психиатр Лев Пережогин считает, что нельзя сказать, как сокращение рабочей недели повлияет на психологию человека. Ведь люди, которые занимаются интеллектуальным трудом, будут очень рады, а те, кто работает физическим – останутся недовольны, потому что их зарплата зависит не от количества работы, а не от качества.

На семьях, в которых хорошие отношения, это скажется положительно, поскольку можно будет провести время вместе. "А если отношения плохие, то это лишний день для раздражения", – подчеркнул Пережогин.

Накануне профсоюзы предложили ввести четырехдневную рабочую неделю с сохранением размера заработной платы. Ранее об этом говорил и Медведев, подчеркивая, что за "четырехдневкой" будущее в стране. Впрочем, сама инициатива не нова. Как минимум об этом профсоюзы заявляли еще в 2014 году, отмечая, что такой шаг позволит решить проблему безработицы в регионах.