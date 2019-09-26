СМИ: Анастасия Заворотнюк составила завещание

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк составила завещание, сообщает издание "Дни.ру" со ссылкой на источник в московской клинике, в которой находится актриса.

По его словам, родственники принесли в ее палату пакет документов. Позднее приходил нотариус.

"Поскольку Настя, как я слышал, сейчас пришла в себя и понимает, что делает, родные, насколько мне известно, поспешили уладить бумажные формальности", – заявил источник на условиях анонимности.

Ближайшие наследники имущества артистки – это ее дочери, муж и мать. Завещание может как регулировать распределение денежных средств, недвижимости и других богатств Заворотнюк между родственниками, так и вносить изменения в сам список наследования, добавляя или исключая отдельных лиц.

Ранее появилась информация о том, что Заворотнюк из-за рака мозга впала в кому и ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Спустя несколько дней она пришла в сознание.

По словам медиков, нерешенным остается вопрос о проведении операции – хирургическое вмешательство может быть опасным. Это обусловлено тем, что опухоль прорастает через здоровые ткани.

При этом концертный директор Анастасии анонсировал ее выступление на одном из федеральных каналов. В рамках выступления, по его словам, она расскажет о своем здоровье. Когда оно состоится, директор не уточнял.