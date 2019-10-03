Родители вместе с друзьями семьи изнасиловали собственную дочь в Брянской области

Мглинский районный суд Брянской области рассмотрит дело об изнасиловании несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, по предварительному сговору, сообщает РИА "Новости".
Четырех человек, двое из которых являются родителями ребенка, подозревают в изнасиловании несовершеннолетнего.
Родителям предъявлено обвинение в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей и жестоком обращении с дочерью.
Кроме того, отца девочки обвиняют в причинении ребенку физических и психических страданий.
По информации местных СМИ, еще два участника изнасилования были друзьями семьи.
Закрытое судебное заседание по делу пройдет 4 октября.
Комментарии
Твою же мать!
Это, что вообще происходит??? Обострение?!!!
Просто невозможно понять, как такое может быть
Ребенок приемный?
Перезагрузите этот мир....
Оскотинивается народ. Нужно ужесточать наказание за издевательства над детьми. А родители- это вообще жесть.
Ватно. Скрепно. Зачетно.
За детей лишать жизни. запиваются твари
На Брянском новостном ресурсе речь идёт о предварительном сговоре.
И очень интересно приёмный ребёнок или нет
Какая разница приемный, свой - законодательно добились разрушения семейных отношений. Откроешь семейный кодекс , там все пополам, все жене, дети тоже. Мужчинам прав на детей вообще не оставили кроме должен , обязан, дай, и все по закону. Поэтому и появился гостевой брак и воскресный папа, где женщина кроме оговоренных заранее алиментов ничего не получает - куда дальше это приведет....
3.10.2019 09:56
- гость -
Ужесточай-не ужесточай, люди лучше станут? С начала надо начинать : в нормальных условиях и люди нормальные растут.
3.10.2019 10:18
- гость -
А может ребёнку просто айфон 11й не купили и он отомстил типа так.
3.10.2019 10:01
- гость -
Да, уж, не поспоришь...
3.10.2019 10:20
месный
Деда, иди шути в другом месте
расстрел сразу
Дичь!