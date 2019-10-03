Родители вместе с друзьями семьи изнасиловали собственную дочь в Брянской области

Мглинский районный суд Брянской области рассмотрит дело об изнасиловании несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, по предварительному сговору, сообщает РИА "Новости".

Четырех человек, двое из которых являются родителями ребенка, подозревают в изнасиловании несовершеннолетнего.

Родителям предъявлено обвинение в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей и жестоком обращении с дочерью.

Кроме того, отца девочки обвиняют в причинении ребенку физических и психических страданий.

По информации местных СМИ, еще два участника изнасилования были друзьями семьи.

Закрытое судебное заседание по делу пройдет 4 октября.