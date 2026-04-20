За стеклом. У ретейл-парка за Новым мостом в Барнауле появляется "лицо"

Все корпуса в торговой деревне должны построить до конца 2026 года

20 апреля 2026, 09:00, ИА Амител

Строительство ретейл-парка на Правобережном тракте в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

С приходом весны площадка за Новым мостом ожила: здесь продолжают возводить крупный ретейл-парк. Сейчас строители активно обшивают возведенные корпуса. Особенность зданий — большое количество остекления. Также объекты готовятся подключать к инженерным сетям. При этом некоторые блоки еще находятся на начальных этапах строительства: у них готов лишь металлический каркас.

Всего же на участке запроектировано девять корпусов общей площадью 10 тыс. "квадратов", с отдельными входами, которые объединят открытыми галереями. Ожидается, что в них будут представлены товары для строительства и ремонта, дома и благоустройства.

Напомним, строительство торговой деревни стартовало в 2024 году, а завершить планируют в конце 2026-го. Общая площадь ретейл-парка — 5,4 га. Для посетителей оборудуют парковку на 334 машино-места. На въезде в торговую деревню появятся витрины, зона предприятий общественного питания.

Также в ретейл-парке предусмотрена набережная длиной более 300 метров. Здесь оборудуют теневые навесы, скамейки, амфитеатр для проведения местных мероприятий.

Как сейчас выглядит ретейл-парк — в фоторепортаже корреспондента amic.ru Екатерины Смолихиной.