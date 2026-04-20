За стеклом. У ретейл-парка за Новым мостом в Барнауле появляется "лицо"

Все корпуса в торговой деревне должны построить до конца 2026 года

20 апреля 2026, 09:00, ИА Амител

Строительство ретейл-парка на Правобережном тракте в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

С приходом весны площадка за Новым мостом ожила: здесь продолжают возводить крупный ретейл-парк. Сейчас строители активно обшивают возведенные корпуса. Особенность зданий — большое количество остекления. Также объекты готовятся подключать к инженерным сетям. При этом некоторые блоки еще находятся на начальных этапах строительства: у них готов лишь металлический каркас.

Всего же на участке запроектировано девять корпусов общей площадью 10 тыс. "квадратов", с отдельными входами, которые объединят открытыми галереями. Ожидается, что в них будут представлены товары для строительства и ремонта, дома и благоустройства.

Напомним, строительство торговой деревни стартовало в 2024 году, а завершить планируют в конце 2026-го. Общая площадь ретейл-парка — 5,4 га. Для посетителей оборудуют парковку на 334 машино-места. На въезде в торговую деревню появятся витрины, зона предприятий общественного питания.

Также в ретейл-парке предусмотрена набережная длиной более 300 метров. Здесь оборудуют теневые навесы, скамейки, амфитеатр для проведения местных мероприятий.

Как сейчас выглядит ретейл-парк — в фоторепортаже корреспондента amic.ru Екатерины Смолихиной. 

Гость

09:10:01 20-04-2026

Если смотреть на ситуацию с коммерческой недвижимость в динамике за последние год-два. К моменту когда это всё построится с арендаторами может быть непросто. И в более удачных локациях площади пустеют

Гость

09:32:31 20-04-2026

Гость (09:10:01 20-04-2026) Если смотреть на ситуацию с коммерческой недвижимость в дина... Переоборудуют в ЖК. Ездить на общественном транспорте всё дороже и дороже, на правобережье только одной маршруткой. Большая часть населения должна делать пересадку, то есть дорога в 2 раза больше стоит. Потратив 200р на ОТ, можно ничего не выбрать из предложенного. Так что многие покупатели туда не попадут.

Гость

09:24:02 20-04-2026

Ну то что там на каждом окне будет висеть "Аренда" это понятно.
А вот что такое " местные мероприятия" я так и не понял

Гость

09:59:31 20-04-2026

Гость (09:24:02 20-04-2026) Ну то что там на каждом окне будет висеть "Аренда" это понят... Ярмарка мёд например

Гость

10:59:21 20-04-2026

Гость (09:59:31 20-04-2026) Ярмарка мёд например ... Да этого меда ведро максимум на весь город продают.
а что вот там с канализацией?
вы предствляете как будет жиреть рыба на отходах жизнедеятельности?
этож будет не окунь, а окунище...

Гость

09:44:10 20-04-2026

Обь это все затопит и не один раз. Вода до автомобильной трассы поднимается.

Гость

09:59:54 20-04-2026

А ведь не так давно, можно было приехать на берег с семьёй, отдохнуть, искупаться в жаркий день. А теперь там "местные мероприятия"

Гость

10:08:41 20-04-2026

Зачем? У нас нехватка магазинов стройматериалов? Снова место испортили. Далее, как у нас принято, будем строить жилые дома за этими сарайками, чтобы человек шел от остановки домой через промзону.

Гость

13:12:57 20-04-2026

хорошее было место
чистое и песочек хороший
а сейчас засерут все

гость

13:11:58 21-04-2026

И ведь никто не объяснит, насчет канализации. Или будет как всегда, в Обь!!!

