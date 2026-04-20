Муравейник-рекордсмен: на Алтае продолжает расти гигантская колония длиной свыше 10 метров

Объект стал локальной достопримечательностью и своеобразным символом "здорового" алтайского леса

20 апреля 2026, 08:46, ИА Амител

Муравейник-рекордсмен / Фото: "АлтайЛес"

На границе Павловского и Топчихинского районов лесники проверили необычный муравейник длиной более 10 метров. О находке сообщили в Telegram-канале "Через край".

По оценкам, высота муравейника достигает почти одного метра, а ширина — около двух. Специалисты предполагают, что столь вытянутая форма могла появиться из-за упавшего дерева, вокруг которого со временем разрослась колония.

Возраст объекта оценивают примерно в три-четыре года, при этом он продолжает увеличиваться.

Эксперты отмечают, что крупные муравейники — важный показатель состояния лесной экосистемы. Муравьи уничтожают вредителей, улучшают структуру почвы и поддерживают природный баланс.

Сейчас за необычным природным объектом ведут наблюдение. Он уже стал локальной достопримечательностью и своеобразным символом "здорового" алтайского леса.

Ранее сообщалось, что с приходом тепла в Республику Алтай на берегу Телецкого озера заметили пауков-волков — активных хищников из мира членистоногих.