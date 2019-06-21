Отец Бутиной объяснил, почему родные не могут навестить ее в США

Валерий Бутин, отец отбывающей наказание в США уроженки Алтайского края Марии Бутиной, заявил, что близкие и родственники не смогут встретиться с ней до ее ожидаемого освобождения из-за сложностей с оформлением американских виз, сообщает РИА "Новости".
"Мала вероятность, что мы посетим ее, поскольку получение визы — достаточно длительные сроки, это общеизвестно после известных событий, поэтому вряд ли мы попадем туда. Опять же семья — это семья, и надеемся, что 5 ноября для нее закончатся эти испытания и ее депортируют в кратчайшее время, хотя могут быть и там осложнения по части последующей депортации, осложнение по срокам", — рассказал Бутин.
Он отметил, что имеющихся сейчас возможностей общения Бутиной с родными недостаточно, хотя тот факт, что сейчас она занимается трудовой деятельностью — преподает другим заключенным, — это облегчает ее пребывание в неволе.
"Психологическое состояние устойчивое, ей стало даже легче сейчас, чем во время пребывания в СИЗО, у нее происходит общение с людьми, есть возможность на улице появиться, солнце увидеть — она девять месяцев вообще солнце не видела, питание получше", — добавил Бутин.
Мария Бутина была задержана в июле 2018 года и осуждена на 18 месяцев за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом". Если бы она не признала себя виновной, ей бы грозило многолетнее тюремное заключение. Предварительная дата окончания срока — 5 ноября.
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