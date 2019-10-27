Барнаульцам предложат проголосовать за благоустройство парка "Изумрудный"

Парк "Изумрудный" включили список претендентов на благоустройство в 2020 году по муниципальной программе "Формирование современной городской среды", сообщает мэрия.
По словам председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула Антона Шеломенцева, перечень объектов скорректировали в соответствии с предложениями барнаульцев. Наиболее популярные места в него внесли, наименее популярные – убрали.
В список сейчас входят 55 территорий, "номинированных" на благоустройство. 44 из них остались прежними, а 11 добавлено по просьбам горожан.
Помимо парка "Изумрудный" в список претендентов включили зеленую зону рядом с Алтайским краевом театром драмы имени Шукшина.
Какие объекты благоустроят в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в первую очередь, выберут сами барнаульцы методом интернет-голосования. Оно состоится в начале ноября.
Напомним, ранее правительству края предложили три варианта благоустройства парка. Первый – от архитектора Петра Анисифорова по заказу администрации города. Согласно этому варианту, в парке предполагались минимальные работы: просто высадка деревьев.
Второй вариант – от экс-арендатора площадки, бизнесмена Павла Тулина. Он включает строительство нескольких коммерческих объектов: фитнес-центр и спортивный комплекс, кафе, а также лекторий, планетарий, коворкинг для молодых предпринимателей, летний кинотеатр.
Третий вариант – общественный. По нему в парке не должно быть объектов капитального строительства, но много предложений по расширению функционала парка: велодорожка, скейтпарк, место для выгула собак и так далее.
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