Вспышку бешенства зафиксировали на Алтае

Случаи заражения бешенством у животных зафиксировали в селе Прыганка Крутихинского района. Как сообщают "Каменские известия", сейчас в селе проходит вакцинация крупного рогатого скота и домашних животных, чтобы не допустить распространения болезни.
Большой интерес у ветеринаров вызвал и недавний случай в Камне-на-Оби, когда лисенок, спасаясь от бродячих собак, укрылся в одном из подворий. По словам начальника КГБУ "Управление ветеринарии по Каменскому и Крутихинскому районам" Александра Моисеенко, в здоровом состоянии дикий зверь никогда не подойдет близко к месту, где живут люди.
"Больные же бешенством животные, напротив, ведут себя неестественно и заходят в села и города. Последствия таких визитов могут быть самыми страшными. Особенно если в населенных пунктах много бродячих животных, как в Камне-на-Оби. Ситуация может обернуться настоящей катастрофой", – подчеркнул Моисеенко.
Однако, по словам ветеринара, если судить по видеозаписи, бешенства у этого лисенка нет.
Комментарии
дикий зверь никогда не подойдет близко к месту, где живут люди.
Ну, ну... У меня друг живущий в сельской местности вынужден прятать сено в сараях так как ночью его воруют косули. И так бывает в каждую снежную зиму. Зайцы предпочитают зимовать на дачных участках. А уж лисы на помойках это совсем обычное явление.
То есть до этого домашние животные у них не были вакцинированы от бешенства? Ах да, бешенства же нет, это все происки бигфармы и вакцинаторов.
Да не бешенства нет , а ветврачей . Их просто уничтожают как класс ,некому стало следить за состоянием животных , вакцинировать их . Позакрывали все ветклиники для КРС и дом. птицы , и даже ветучастки . Ну не нужны этому правительству благосостояние , благополучие , здоровье , знания и порядок для народа .
За более чем 15 лет охотничьего стажа и проживания с рождения в сельской местности ни разу не встречал болеющую бешенством лисицу (чтоб проявляла агрессию, шастала по селу и т.п.), среди моих знакомых тоже нет таких. Не отрицаю, что бешенство среди диких животных присутствует, но далеко не в таких масштабах, как любят развивать пропаганду на этот счёт.
6.02.2020 14:07
- гость -
Ошибка выжившего.