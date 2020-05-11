Путин поручил удвоить минимальное пособие по уходу за ребенком

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам 11 мая заявил о решении повысить минимальный размер пособия по уходу за ребенком.

Он увеличится в два раза – с 3,3 тысячи рублей до 6751 рубля. То есть получаемая сумма не должна быть ниже этого значения, но может быть выше.

Ранее в России размер ежемесячного пособия составлял 40% среднего заработка получателя, но не мог быть меньше 3,3 тыс. рублей на первого ребенка и 6,6 тыс. рублей на второго.

Напомним, российский лидер объявил и другие меры поддержки семьям с детьми. В частности, на каждого ребенка старше трех лет выплатят по 10 тысяч рублей.