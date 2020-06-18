Во все тяжкие. Житель Алтайского края создал нарколабораторию в гараже

Бийчанин прошел путь от закладчика наркотиков до создателя нарколаборатории, но не успел толком запустить преступное производство – полиция разрушила планы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Полицейским удалось выяснить, что заниматься сбытом наркотических средств 29-летний подозреваемый начал в ноябре 2018 года. Он делал закладки, в которых наркозависимые находили оплаченные ими дозы.

Злоумышленник быстро смекнул, что прибыли будет намного больше, если производить запрещенные вещества самостоятельно.

Изучив вопрос в интернете, он привлек к преступному бизнесу друга, пообещав ему, что выручка составит не менее трех миллионов рублей.

В гараже партнеры создали химическую лабораторию, в которой намеревались производить мефедрон. Проверить технологию они не успели – нагрянули полицейские.

"Во время обыска правоохранители изъяли свертки с гашишом, кокаином, экстази, "скоростью" и галлюциногенными грибами, а также порядка 100 литров реактивов, пригодных для дальнейшего изготовления синтетических наркотиков", – уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

В отношении несостоявшихся наркобаронов возбудили уголовное дело по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств и растений, содержащих наркотические средства, в крупном размере".

Им грозит до 20 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.