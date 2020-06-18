Во все тяжкие. Житель Алтайского края создал нарколабораторию в гараже

Бийчанин прошел путь от закладчика наркотиков до создателя нарколаборатории, но не успел толком запустить преступное производство – полиция разрушила планы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Полицейским удалось выяснить, что заниматься сбытом наркотических средств 29-летний подозреваемый начал в ноябре 2018 года. Он делал закладки, в которых наркозависимые находили оплаченные ими дозы.
Злоумышленник быстро смекнул, что прибыли будет намного больше, если производить запрещенные вещества самостоятельно.
Изучив вопрос в интернете, он привлек к преступному бизнесу друга, пообещав ему, что выручка составит не менее трех миллионов рублей.
В гараже партнеры создали химическую лабораторию, в которой намеревались производить мефедрон. Проверить технологию они не успели – нагрянули полицейские.
"Во время обыска правоохранители изъяли свертки с гашишом, кокаином, экстази, "скоростью" и галлюциногенными грибами, а также порядка 100 литров реактивов, пригодных для дальнейшего изготовления синтетических наркотиков", – уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.
В отношении несостоявшихся наркобаронов возбудили уголовное дело по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств и растений, содержащих наркотические средства, в крупном размере".
Им грозит до 20 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.
Комментарии
как нашли?
известно как, конкуренты сдали)))
Пришел мужик в гараж, а там полицейские наркотики изготавливают!
Скормили бы им это все, и отпустили, а теперь суды, телевизор в камеру, и будут из мест отдаленных звонить "разводить" граждан по всей стране...
Работы нет, вот отсюда и наркотики, прости господи конституция, алкоголизм, преступность и т.д.
Конкуренция.
душат малый бизнес! ))
Посадить пожизненно. Хотел подсадить молодежь на наркотики. За такое надо смертную казнь. Работать надо, а не убивать других своим наркотиком.
Почему алкоголь и никотин легальны?
Читателю
Так пожизненно или смертную казнь? А может отрубить ему голову, а потом повесить?
А если читателю наркоту подкинуть и смертную казнь, а? А чего народ на алкоголь подсаживают и всё норм?