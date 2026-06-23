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Рабочий погиб на заводе в Барнауле

Гострудинспекция начала расследование

23 июня 2026, 21:02, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле на заводе погиб рабочий. Краевая Гострудинспекция проводит расследование несчастного случая, пишет Barnaul 22

По предварительной информации, 16 июня на территории ООО "Барнаульский завод энергетического оборудования имени Воеводина Д. В." электрогазосварщик поднимал металлический щит с помощью грузоподъемного механизма. В какой-то момент конструкция сорвалась с крюка и ударила мужчину по голове.

От полученных травм сотрудник завода скончался до прибытия бригады скорой помощи. Для выяснения всех обстоятельств создана специальная комиссия под руководством государственного инспектора труда.

Ранее сообщалось, что в Барнауле перед судом предстанет сотрудник подрядной организации, которого обвиняют в нарушении правил безопасности после гибели рабочего на стройке многоэтажного дома.

Барнаул Происшествия
       

Комментарии 4

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Шинник

21:32:29 23-06-2026

Нарушение ТБ, карается быстрее и жёстче чем в уголовном кодексе

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Гость

22:44:38 23-06-2026

они это должны делать ВТРОЕМ по ТБ, но увы, теперь мертвый человек и потеря специалиста. очень жаль. к тому же без каски(((

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Гость

07:33:31 24-06-2026

Кто теперь присядет

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Кхм...

07:40:36 24-06-2026

Гость (07:33:31 24-06-2026) Кто теперь присядет... Приседающий погиб.

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