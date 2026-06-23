"Запугивают детей". Большинство родителей выпускников в Барнауле не одобряют ЕГЭ
Одобряют современную систему аттестации школьников лишь 26%
23 июня 2026, 22:13, ИА Амител
В Барнауле среди родителей 11-классников лишь 26% поддерживают ЕГЭ, следует из результатов опроса SuperJob, с которыми ознакомился amic.ru.
«ЕГЭ не страшен. Страшно то, что им запугивают детей», — отметили респонденты.
Процент противников единого экзамена среди барнаульцев составил 66%. «Имеющаяся сейчас система не нацелена на выращивание нового поколения с гибким и изобретательным умом, весь упор — на заучивание и алгоритмизацию», — сетуют опрошенные.
Как указывает SuperJob, экономически активное население настроено более сдержанно: положительную оценку ЕГЭ дают 19% опрошенных, отрицательную — 60%.
Отмечается, что среди респондентов с высшим образованием доля противников ЕГЭ больше, чем среди обладателей среднего профессионального образования: 66 и 58% соответственно.
Также примечательно, что чем старше участники опроса, тем меньше среди них сторонников ЕГЭ: среди молодежи до 35 лет доля одобрения достигает 28% (49% — отрицательные отзывы), тогда как среди респондентов 45+ поддерживают единый экзамен только 15% (69% — выступают против).
Ранее глава Рособрнадзора опроверг миф о низком уровне подготовки "поколения ЕГЭ".
06:27:59 24-06-2026
У нас в 4 классе училка весь год детей ВПРом пугала. Говорю, дочь, обычная контрольная - ты все знаешь и сдашь. Так и произошло. А вот школы прошерстить на тему отношения дирекции и педагогов стоит. Они ведь боятся, что если сдадут плохо - по шапке им прилетит. Вот и драконят детей и родителей.
08:10:28 24-06-2026
Гость (06:27:59 24-06-2026) У нас в 4 классе училка весь год детей ВПРом пугала. Говорю,...
Так все верно! Адекватные учителя давно сбежали из школы, потому что заниматься тем, что должно называться преступлением, вменяемый человек просто не может. А эти, оставшиеся, только и умеют, что запугивать, да бюллетени вбрасывать ползком!
14:53:05 24-06-2026
Гость (06:27:59 24-06-2026) У нас в 4 классе училка весь год детей ВПРом пугала. Говорю,... Все верно, ВПР для оценки учителя проводят
09:32:22 24-06-2026
Родители-противники наверное хотят, чтобы дети сдавали в два раза больше экзаменов как было раньше. И чтобы у каждого вуза были собственные экзамены и экзаменационные комиссии. Потому что нехай холопам из Сибири поступать в Москву и другие города
13:50:14 24-06-2026
Негативное отношение к ЕГЭ объяснимо человеческой психологией отношения к своим неудачам. Поэтому доля недовольств и недоверия к этому конкурсу выше положительных оценок как самих участников так и заинтересованных болельщиков