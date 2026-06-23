"Запугивают детей". Большинство родителей выпускников в Барнауле не одобряют ЕГЭ

Одобряют современную систему аттестации школьников лишь 26%

23 июня 2026, 22:13, ИА Амител

ЕГЭ / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле среди родителей 11-классников лишь 26% поддерживают ЕГЭ, следует из результатов опроса SuperJob, с которыми ознакомился amic.ru.

«ЕГЭ не страшен. Страшно то, что им запугивают детей», — отметили респонденты.

Процент противников единого экзамена среди барнаульцев составил 66%. «Имеющаяся сейчас система не нацелена на выращивание нового поколения с гибким и изобретательным умом, весь упор — на заучивание и алгоритмизацию», — сетуют опрошенные.

Как указывает SuperJob, экономически активное население настроено более сдержанно: положительную оценку ЕГЭ дают 19% опрошенных, отрицательную — 60%.

Отмечается, что среди респондентов с высшим образованием доля противников ЕГЭ больше, чем среди обладателей среднего профессионального образования: 66 и 58% соответственно.

Также примечательно, что чем старше участники опроса, тем меньше среди них сторонников ЕГЭ: среди молодежи до 35 лет доля одобрения достигает 28% (49% — отрицательные отзывы), тогда как среди респондентов 45+ поддерживают единый экзамен только 15% (69% — выступают против).

Ранее глава Рособрнадзора опроверг миф о низком уровне подготовки "поколения ЕГЭ".