Возгорание в доме на Алтае, где произошел взрыв газа, ликвидировали. Фото и видео

Фото и видео: "Каменские известия"
Пожарные ликвидировали возгорание в частном доме в Камне-на-Оби. Как уже сообщал amic.ru, инцидент произошел утром 29 июня на улице Льва Толстого.
По предварительным данным, из-за неисправности редуктора произошла утечка, а затем воспламенение газа. В результате возгорания на площади более чем в 60 квадратных метров 62-летняя хозяйка скончалась на месте, ее 70-летнего супруга доставили в больницу, сообщили amic.ru в ГУ МЧС по Алтайскому краю
Специалисты устанавливают все причины произошедшего.
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