Более 10 тысяч общественных наблюдателей работают на голосовании в Алтайском крае

1 июля — всероссийский день голосования по поправкам в Конституцию. С 25 июня ход процедуры контролируют общественные наблюдатели, пишет официальный сайт Алтайского края.
Пул наблюдателей сформировали из представителей общественных объединений края, в том числе политических партий, с которыми были заключены соглашения о сотрудничестве, рассказал председатель региональной Общественной палаты Лев Коршунов. Всего это более 10 тысяч человек.
"Приятно отметить такую особенность выборов: различные партии, различные точки зрения объединяются, чтобы обеспечить открытость, корректность происходящих событий", — подчеркнул Коршунов.
Напомним, что на территории Алтайского края работают почти 1800 избирательных участков. Они будут принимать избирателей до 20 часов.
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