Четыре автомобиля столкнулись в Барнауле

Дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей произошло сегодня, 16 июля, в Барнауле. Об этом сообщают очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул".
По словам свидетелей, авария случилась на пересечении улиц Малахова и Балтийская. Судя по кадрам с места происшествия, участниками инцидента стал грузовик, легковушка и два фургона. Серьезных повреждений машины не получили.
О пострадавших и иных обстоятельствах не сообщается.
Ранее в Барнауле произошло ДТП с участием легкового авто и скорой помощи. Как сообщали очевидцы, виновником аварии стал водитель автомобиля медиков, который не оценил дорожную обстановку на повороте.
Комментарии
Как оперативно... 4 часа назад было.