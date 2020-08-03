В Барнауле задержали горе-грабителя, который пытался вырвать сумку у женщины

45-летняя жительница Барнаула обратилась в отдел полиции Октябрьского района города с заявлением о попытке грабежа, передает пресс-служба МВД по Алтайскому краю.
По словам потерпевшей, вместе со своей дочерью она пошла в магазин за продуктами. По пути на женщину напал неизвестный, который попытался выхватить сумку. Но сделать ему это не удалось, и злоумышленник сбежал в неизвестном направлении. После этого женщина пошла в полицию.
Во время расследования правоохранители установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 26-летний житель Барнаула, которого ранее привлекали к ответственности за хранение наркотиков. Теперь в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "Покушение на грабеж".
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