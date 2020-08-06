Карантин из-за вспышки бешенства объявили в алтайском селе

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ об установлении карантина в селе Баево. Причиной стала заболеваемость бешенством.
Карантин установлен частично, на территории нескольких улиц.
Управлению ветеринарии Алтайского края поручено обеспечить реализацию ограничительных мероприятий, разработать и утвердить план противоэпизоотических и профилактических мероприятий по ликвидации бешенства.
Указ подписан 5 августа 2020 года. Ознакомиться с текстом документа можно на официальном сайте региона.
Ранее amic.ru писал о том, что вспышка бешенства зафиксирована в Крутихинском районе. Специалисты проводили вакцинацию скота.
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