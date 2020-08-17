Сенатор подготовил законопроект о курортном сборе в Горном Алтае

Сенатор Владимир Полетаев подготовил законопроект о введении в Республике Алтай курортного сбора. Об этом сообщает "Парламентская газета".
По словам Полетаева, он получает многочисленные жалобы от жителей Алтая на оставляющих за собой мусор туристов. Введение дополнительной платы может помочь в решении проблемы, считает член Совета Федерации.
Кроме того, законопроект предлагает отнести к курортной инфраструктуре объекты культурного наследия и системы коммунальной сферы, которые используют для обращения с отходами.
По словам Полетаева, размер курортного сбора будет не фиксированным – каждый муниципалитет сможет самостоятельно определить оптимальный размер.
Как ранее писал amic.ru, с аналогичным предложением выступила депутат регионального парламента Радмила Пекпеева.
Она отметила, что введение такого сбора должно сопровождаться созданием благоприятных условий для развития малого и среднего турбизнеса. Однако проблема состоит в том, что туристов в регионе принимают так называемые "зеленые дома", работа которых нигде не регламентирована.
Поэтому, по словам Пекпеевой, сначала нужно найти механизмы, которые позволят вывести из тени "зеленые дома", и только тогда можно внедрять "курортный / туристический / экологический сбор".
Комментарии