Песков: в Кремле обеспокоены ростом заболеваемости COVID-19

Пресс-секретарь Дмитрия Пескова заявил, что в Кремле обеспокоены ростом заболеваемости коронавирусом и смертности от COVID-19, однако уверены, что ситуация находится под контролем.

"Мы видим, что эпидемия распространяется очень сильно, именно поэтому принимаются весьма энергичные меры с тем, чтобы подвигнуть всех наших людей на соблюдение строгих мер предосторожности, которые достаточно длительное время мы не соблюдали, надо признать", – цитирует слова Пескова "Интерфакс".

Пресс-секретарь отметил, что в ряде регионов задействовано почти 90% коечного фонда, однако эти параметры контролируются и власти принимают необходимые меры, для того чтобы "зарезервировать какое-то количество мест и создавать новые при необходимости".

Как ранее сообщил amic.ru, 16 октября в России лабораторно подтвердили 15 150 случаев заражения коронавирусом – это новый рекорд по суточному приросту с начала эпидемии. Общее число заболевших достигло 1 369 313 человек.