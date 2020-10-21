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Такой день. Бедственное положение котокафе и новые светофоры в Барнауле

, ИА "Амител"
Главные события в Алтайском крае за 21 октября
Фото: instagram.com/nikomur_brn_catcafe

Фото: instagram.com/nikomur_brn_catcafe

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 21 октября. Без коронавируса.

Барнаульское котокафе Nikomur взывает о помощи. Организация оказалась в ситуации, когда нечем платить за аренду помещения, коммуналку и корм для питомцев. Представители Nikomur объявили о сборе средств. Если нужную сумму не удастся собрать, то кошек придется отдать обратно в приют "Ласка".

Новые светофоры установили на одном из проблемных перекрестков краевой столицы. Речь идет о пересечении улиц Взлетной и Малахова. Работы на участке продолжаются. В дальнейшем трамвайные пути можно будет проезжать со Взлетной напрямую через Малахова. До этого водителям, которые двигались по Взлетной, приходилось проезжать несколько лишних десятков метров до переезда через трамвайные пути.

Алтайский край включили в тридцатку самых "мусорящих" регионов России. Регион занял 29-е место из 85. За 2019 год в крае собрали 3,8 млн кубических метров отходов. На одного человека в регионе пришлось 1,6 кубометра мусора.

Известный врач Андрей Рожанский, возглавлявший отделение ультразвуковой диагностики Диагностического центра Алтайского края, покинул пост завотделением. Он остается работать в медучреждении рядовым специалистом. Информация о возможном увольнении фигурировала еще летом, когда сотрудники медучреждения устроили импровизированную акцию протеста рядом с центром.   

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "Халатность" в связи с приобретением для сирот в Камне-на-Оби дома, который не соответствует требованиям безопасности. В частности, следователи отмечают утечку из систем водоснабжения, водоотведения и электроснабжения. Это создает угрозу для жизни и здоровья жильцов, констатировали в ведомстве.

Алтайский Гидрометцентр предупреждает о надвигающейся на регион непогоде. Так, 22 октября скорость ветра может достигать 23 м/с. В связи с этим населению рекомендуют соблюдать меры безопасности.

В райцентре Советского района идет строительство двухэтажного здания поликлиники. На возведение медучреждения из краевого бюджета выделено 214 млн рублей. Согласно условиям контракта, работы должны быть завершены к концу 2022 года.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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