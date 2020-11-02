Курс евро обновил максимум с конца 2014 года

Курс евро впервые с декабря 2014 года поднялся выше 93,7 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи в понедельник, 2 ноября.
По состоянию на 10:24 мск (14:24 по Барнаулу) европейская валюта торговалась на уровне 93,79 рубля, продемонстрировав рост в 1,17 рубля. К этому же времени в цене подрос и доллар США – до 80,57 рубля, достигнув максимума с марта 2020 года.
Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин порекомендовал россиянам хранить сбережения в иностранной валюте. При этом в рублях стоит оставлять только небольшое количество денег в том случае, если к ним планируется постоянно обращаться.
Комментарии
давайте все порадуемся)))
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров считает, что падение курса рубля к доллару на 20% с начала года — это «великолепно» для российских компаний, которые не сильно зависят от импорта. Об этом он заявил в интервью агентству Bloomberg.
Сложившаяся ситуация, по его словам, побуждает российские компании меньше полагаться на импорт. Агентство отмечает, что рубль продемонстрировал одну их худших динамик на развивающихся рынках в этом году из-за резкого падения мировых цен на нефть и опасений, что США и Европейский союз могут ввести новые санкции
ЗАВТРЕ ВЫБОРА
продемонстрировав рост в 1,17 рубля. К этому же времени в цене подрос и доллар
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Ничего там не подросло, просто рубль упал. Как обычно.
Кстати да, завтра выборы президента России.
В декабре 2014 евро максимум до 75 поднимался.Почему именно с декабря 2014?
Да все хорошо, вы же в рублях покупаете, а то что цены пропорционально растут и стоимость вашего имущества падает, до этой мысли лучше не доходить.
2.11.2020 15:39
Гость
Завтра Трампуша поднимет.
Капец, рубль уже даже не "деревянный". Легкий и невесомый.
Все идет по плану! Теперь можно будет за меньшее количество фантиков распродать побольше Родины
2.11.2020 15:52
- гость -
Что ты там распродал, расскажи.
Опять рост цен как в 90-х?
Какого бы ни выбрали завтра президента США, рубль все равно упадет
Что вы переживаете, в следующем году выборы в госдумку, едрисня подкинет бабла, чтобы за нее проголосовали, а еще через годик володьку выбирать, там еще больше баблишка подкинут, просто копят сейчас.
Владимир Владимирович поднял Россию с колен! 20 лет назад бакс был по 25, сейчас уже 80! Гениально!
Ну путин же сказал, лучше когда за 1 бакс получишь 70р чем 30р(это когда интервью было).
Кто тут над Кудриным издевался? Он же вам сказал, храните сбережения в деньгах (долларах и евро), а вы не слушали.