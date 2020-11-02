Курс евро обновил максимум с конца 2014 года

Курс евро впервые с декабря 2014 года поднялся выше 93,7 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи в понедельник, 2 ноября.

По состоянию на 10:24 мск (14:24 по Барнаулу) европейская валюта торговалась на уровне 93,79 рубля, продемонстрировав рост в 1,17 рубля. К этому же времени в цене подрос и доллар США – до 80,57 рубля, достигнув максимума с марта 2020 года.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин порекомендовал россиянам хранить сбережения в иностранной валюте. При этом в рублях стоит оставлять только небольшое количество денег в том случае, если к ним планируется постоянно обращаться.